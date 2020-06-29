США раскритиковали выход России из механизма деконфликтинга ООН в САР

Решение России выйти из механизма деконфликтинга ООН в Сирии «абсолютно неприемлемо», заявила постпред США при ООН Келли Крафт на заседании СБ ООН.

«Решение России абсолютно неприемлемо, оно имеет целью создание новых препятствий для гуманитарной помощи», — цитирует ТАСС дипломата.

По её словам, США «шокированы тем», что Россия пошла на этот «опасный шаг».

Как отметила Крафт, предположения о том, что санкции США мешают доставке гуманитарной помощи, являются «пропагандой, направленной на то, чтобы отвлечь внимание от обманов» сирийского правительства.

Ранее в ООН сообщили об уведомлении российской стороной, что Россия более не будет участвовать в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.

Как объяснил постпред России при ООН Василий Небензя, такое решение было принято, поскольку ряд объектов, которые называются гуманитарными, использовались террористами.

Кроме того, российский дипломат заявил, что этот механизм не был регламентирован СБ и являлся «добровольной договорённостью».