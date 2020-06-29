Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
- Reuters
«Этот механизм был добровольной договорённостью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма», — цитирует РИА Новости Небензю.
По его словам, это «постоянно игнорировалось».
Как уточняет агентство, в ООН ранее заявили, что Россия сообщила о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.
В начале апреля Небензя в ходе закрытой встречи СБ по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.