Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии

Короткая ссылка
Механизм деконфликтинга ООН в Сирии не был регламентирован Советом Безопасности. Об этом в ходе заседания СБ заявил постпред России при ООН Василий Небензя.
Небензя объяснил выход России из механизма деконфликтинга ООН в Сирии
  • Reuters

«Этот механизм был добровольной договорённостью. У него нет мандата ни Совета Безопасности, ни какой-либо другой законной основы. Мы неоднократно указывали на недостатки механизма», — цитирует РИА Новости Небензю.

По его словам, это «постоянно игнорировалось».

Как уточняет агентство, в ООН ранее заявили, что Россия сообщила о том, что больше не участвует в работе механизма уведомления о гуманитарных объектах и передвижениях на территории Сирии.

В начале апреля Небензя в ходе закрытой встречи СБ по коронавирусу призвал в условиях пандемии снять все односторонние и многосторонние санкции против развивающихся стран.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить