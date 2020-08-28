В Пентагоне прокомментировали инцидент с военными США и России в Сирии

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В Пентагоне прокомментировали инцидент с американскими и российскими военными в Сирии.
В Пентагоне прокомментировали инцидент с военными США и России в Сирии
  • © REUTERS/Rodi Said

В заявление, опубликованном на сайте оборонного ведомства США, говорится, что «российские силы нарушили соглашение о предотвращении конфликтов в Сирии и нанесли травмы американским военнослужащим своим намеренно провокационным и агрессивным поведением».

«Мы предупредили русских, что их поведение опасно и неприемлемо. Мы ожидаем возвращения к обычному и профессиональному (механизму) предотвращения конфликтов в Сирии и оставляем за собой право энергично защищать наши войска всякий раз, когда их безопасность будет поставлена под угрозу», — говорится в сообщении.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные США предприняли попытку блокировать российский патруль в Сирии.

Позднее глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько рассказал подробности инцидента с попыткой блокирования американскими военными российского патруля в Сирии.

Посунько сообщил, что российская сторона согласовала с США маршрут движения и состав российского патруля в Сирии за сутки до инцидента.

По словам главы ЦПВС, российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи.

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