В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии

В Министерстве обороны России прокомментировали инцидент между российскими и американскими военными в Сирии. Как заявили в ведомстве, американцы попытались блокировать российский патруль, после чего тот «принял необходимые меры».

Об этом накануне провели телефонный разговор начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его коллега из США Марк Милли.

Как было подчёркнуто с российской стороны, международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.

«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС России были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — заявили в министерстве.

Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по этой ситуации, добавили там.

Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.

Утверждалось, что утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

26 августа состоялся телефонный разговор Валерия Герасимова с Марком Милли.