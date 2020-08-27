В Минобороны объяснили инцидент между военными России и США в Сирии
- Reuters
Об этом накануне провели телефонный разговор начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов и его коллега из США Марк Милли.
Как было подчёркнуто с российской стороны, международную коалицию заранее предупредили о прохождении российской колонны.
«Несмотря на это, в нарушение имеющихся договорённостей военнослужащие вооруженных сил США осуществили попытку блокирования российского патруля. В ответ на это военной полицией ВС России были предприняты необходимые меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи», — заявили в министерстве.
Американской стороне в ходе телефонного разговора даны исчерпывающие пояснения по этой ситуации, добавили там.
Ранее в Совете национальной безопасности при Белом доме заявили, что российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие.
Утверждалось, что утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».
26 августа состоялся телефонный разговор Валерия Герасимова с Марком Милли.