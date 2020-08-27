В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии

Российские военнослужащие нарушили двусторонние договорённости о предотвращении конфликтов в Сирии, в результате чего пострадали американские военнослужащие, заявил глава пресс-службы Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Эллиот.

По его данным, утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».

В результате инцидента пострадали американские военные.

Эллиот добавил, что во избежание конфликта автомобиль коалиции покинул место ДТП.

«Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединёнными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — цитирует его ТАСС.

Как отмечает РИА Новости, представитель Белого дома заверил, что США «всегда оставляют за собой неотъемлемое право на самооборону в случае враждебных действий».

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с главой Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.