В Белом доме заявили о нарушении Россией правил деконфликтинга в Сирии
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По его данным, утром 25 августа в районе населённого пункта Дерик на северо-востоке Сирии «российский автомобиль врезался в бронированную машину коалиции».
В результате инцидента пострадали американские военные.
Эллиот добавил, что во избежание конфликта автомобиль коалиции покинул место ДТП.
«Действия, подобные этим, являются нарушением протоколов деконфликтинга, которые были утверждены Соединёнными Штатами и Россией в декабре 2019 года», — цитирует его ТАСС.
Как отмечает РИА Новости, представитель Белого дома заверил, что США «всегда оставляют за собой неотъемлемое право на самооборону в случае враждебных действий».
Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов провёл переговоры с главой Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генералом Марком Милли.