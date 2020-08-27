ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии

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Глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии полковник Алексей Посунько рассказал подробности инцидента с попыткой блокирования американскими военными российского патруля в Сирии.
ЦПВС сообщил подробности инцидента с военными США и России в Сирии
  • © Delil Souleiman
  • AFP

Посунько сообщил, что российская сторона согласовала с США маршрут движения и состав российского патруля в Сирии за сутки до инцидента.

«В ходе патрулирования после вхождения в зону контроля МАК (Международной антитеррористической коалиции. — RT) колонну стали преследовать два американских бронеавтомобиля MRAP», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что далее по маршруту дорога была блокирована ещё двумя бронеавтомобилями США.

По словам главы ЦПВС, российский патруль принял все возможные меры по предотвращению инцидента и дальнейшему выполнению поставленной задачи.

«Российская группировка войск (сил) в Сирийской Арабской Республике продолжит строго придерживаться достигнутых договорённостей при выполнении задач по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии», — сказал он.

Ранее в Минобороны России сообщили, что военные США предприняли попытку блокировать российский патруль в Сирии.

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