«Используют в качестве инструмента давления»: Захарова ответила на новые обвинения Лондона по делу Скрипалей
Власти Великобритании более двух с половиной лет используют инцидент в Солсбери для «преднамеренного осложнения двусторонних отношений» с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу, Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали, напомню, российские граждане», — отметила она в ходе брифинга.
Захарова обратила внимание, что руководство Великобритании продолжает использовать происшествие в качестве «инструмента давления» на Россию, подогревая антироссийские настроения в британском обществе.
«Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», — подчеркнула она, отметив, что Россия готова к взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов.
Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, в Великобритании продолжают находить мнимых участников покушения на Скрипалей.
«Для нас в этом нет ничего удивительного — было бы удивительно, если бы они сказали, что отравления не было, что российские спецслужбы к этому не причастны, и вообще продемонстрировали бы какое-то дружеское отношение к России. Но от Великобритании этого ждать не приходится, и мы её воспринимаем такой, какая она есть. Я отмечу, что многие другие страны начинают понимать реальную политику Британии и США», — заявил он в беседе с RT.
В свою очередь, адвокат Мария Ярмуш указала, что за три года британские следственные органы не представили каких-либо свидетельств причастности России и её граждан к произошедшему в Солсбери.
«Обвинить дополнительно некого гражданина России без каких-либо доказательств вины его и других людей, их причастности — значит показать видимость работы. Великобритания к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами не готова и не предъявляет никаких материалов и доказательств... Всё, что происходит по данному расследованию, используется в политических целях. Это делается для того, чтобы иметь аргументы для дискредитации России и иметь повод для каких-либо санкций», — подчеркнула юрист в беседе с RT.
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Во вторник, 21 сентября, Скотленд-Ярд заявил о третьем россиянине, который, по мнению британских правоохранителей, якобы причастен к делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Как следует из заявления лондонской полиции, контртеррористическое подразделение ведомства предъявило обвинение россиянину Сергею Федотову, который, согласно их данным, является сотрудником российской военной разведки. Мужчину обвинили в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении и применении химического оружия.
В пресс-релизе говорится об «обоснованности» обвинений в адрес Федотова, однако указывается, что в номере отеля в центре Лондона, в котором он проживал с 2 по 4 марта 2018 года, не обнаружено никаких следов «Новичка». Британские следователи предполагают, что в течение этого периода Федотов встречался с другими «подозреваемыми» по делу — россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым.
«В ходе дальнейшего расследования следственной группы были выявлены данные, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов ранее вместе работали на ГРУ в рамках операций за пределами России», — также указывается в пресс-релизе.
Как заявил глава отдела по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс, Великобритания не будет обращаться к России с запросом об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку «Конституция РФ не разрешает экстрадицию её собственных граждан».
«Расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери продолжается, и полиция по-прежнему призывает любого, кто может располагать информацией, способной помочь следственной группе, связаться с ними, если до сих пор этого сделано не было. Детективов всё так же интересуют любые сведения от тех, кто мог видеть поддельный флакон духов Nina Ricci или его коробку, которые в июле 2018 года были обнаружены по адресу проживания Чарли Роули», — добавил он.
При этом, по его словам, полицейские не располагают данными о местонахождении флакона, распылителя и коробки в период между покушением на Скрипалей (4 марта 2018 года) и временем, когда Чарли Роули заявил об обнаружении этих предметов (27 июня 2018 года).
Detectives investigating the 2018 Salisbury Novichok attack identify third suspect.— Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021
Evidence shows Sergey Fedotov is an alias for Denis Sergeev (Russian GRU)
He is charged with conspiracy to murder, attempted murder, grievous bodily harm, possession & use of a chemical weapon. pic.twitter.com/d9Ef3lzfTn
«Обнародованные сегодня сведения вполне могут заставить кого-либо вспомнить новые подробности, так что я хотел бы настоятельно попросить сообщать нам любую информацию, касающуюся трёх идентифицированных нами мужчин, если вы их видели в Великобритании в период со 2 по 4 марта 2018 года, или если вы их знаете», — заявил заместитель помощника комиссара Дин Хэйдон.
Напомним, что 4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. Сразу после этого в Лондоне обвинили в произошедшем Москву, не представив никаких доказательств. Причина — якобы применение боевого отравляющего вещества А-234 («Новичок»), которое, по утверждениям британских властей, производилось в России. При этом в химической лаборатории «Портон-Даун», где проводился анализ химиката, не смогли назвать конкретное место изготовления яда. Позднее в РФ отмечали, что работы с этим веществом до сих пор ведут Великобритания и США.
4 июля 2018-го в Скотленд-Ярде сообщили, что в британском городе Эймсбери тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали, отравились ещё два человека — Чарли Роули и Дон Стёрджесс, последняя скончалась 8 июля.
В России неоднократно отвергали причастность к отравлениям в Солсбери и Эймсбери. В 2019 году в интервью изданию Financial Times Владимир Путин указывал, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который отсидел около более пяти лет за шпионаж в пользу США и Великобритании, не представлял никакого интереса для Москвы.
«Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осуждён и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и всё», — говорил глава государства.
Тогда же в Министерстве иностранных дел РФ призывали Лондон переставать «сочинять детективные истории» вокруг произошедшего и ответить на «банальные вопросы».
«Мы до сих пор не знаем, куда ездили Скрипали утром 4 марта, почему выключили свои мобильные телефоны и возвращались ли они домой в принципе. Совершенно непонятно, почему на месте происшествия оказалась главная медсестра британских сухопутных войск, а в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал, обладающий специфической профессиональной подготовкой, необходимой для лечения пострадавших от острых химических отравлений», — указывала Мария Захарова.
Как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, дело Скрипалей рассыпается в связи с отсутствием каких-либо доказательств или подтверждений. По его мнению, этот кейс использовался в качестве «преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России».
В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин в марте 2021 года, выступая по случаю трёхлетней годовщины событий в Солсбери, подчёркивал, что с того момента «мы ни на йоту не приблизились к установлению истины».
«Некоторые партнёры британцев из числа западных стран тоже задавались вопросами о наличии весомых доказательств причастности России к произошедшему. Но, судя по всему, вразумительного ответа Лондона не получили и они», — пояснял дипломат.
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