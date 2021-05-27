В МИД России призвали Лондон скорректировать политику в отношении Москвы

В Министерстве иностранных дел России акцентировали важность того, чтобы власти Великобритании скорректировали политику на российском направлении и на деле подтвердили намерение выстраивать сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России.

Отмечается, что по инициативе Лондона состоялся телефонный разговор замглавы российского МИД Владимира Титова и государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.

В ходе разговора стороны обсудили состояние российско-британских отношений.

«С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учёта интересов», — заявили в министерстве.

Также была подчёркнута «непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге».

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» и «Ямала — Европы» из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные санкции Британии получат соразмерный ответ.