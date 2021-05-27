В МИД России призвали Лондон скорректировать политику в отношении Москвы

Короткая ссылка
В Министерстве иностранных дел России акцентировали важность того, чтобы власти Великобритании скорректировали политику на российском направлении и на деле подтвердили намерение выстраивать сотрудничество.

Об этом говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел России. 

Отмечается, что по инициативе Лондона состоялся телефонный разговор замглавы российского МИД Владимира Титова и государственного министра по делам Европы и Америки МИД Великобритании Венди Мортон.

В ходе разговора стороны обсудили состояние российско-британских отношений.

«С российской стороны акцентирована важность корректировки руководством Великобритании политики на российском направлении в целях подтверждения на деле намерения выстраивать сотрудничество на основе взаимного уважения и учёта интересов», — заявили в министерстве.

Также была подчёркнута «непреложность отказа британских официальных лиц от необоснованных обвинений и провокационной риторики в межгосударственном диалоге». 

Ранее глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» и «Ямала — Европы» из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что возможные санкции Британии получат соразмерный ответ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить