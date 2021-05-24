В Британии могут рассмотреть введение санкций против «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций в отношении трубопроводов «Северный поток — 2» и «Ямал — Европа» из-за инцидента с самолётом авиакомпании Ryanair в Белоруссии.

Об этом он сказал в ходе выступления в британском парламенте, отвечая на вопрос одного из парламентариев.

«Были упомянуты «Северный поток» и другие возможности (для оказания санкционного давления). Мы рассмотрим этот вопрос и проконсультируемся с нашими партнёрами, чтобы понять, на какие дальнейшие шаги они также готовы пойти», — приводит его слова ТАСС.

Также британские власти ввели запрет на полёты в стране белорусского авиаперевозчика «Белавиа».

Самолёт Ryanair, летевший из Афин в Вильнюс, 23 мая экстренно сел в Минске из-за сообщения о бомбе на борту. Информация о минировании не подтвердилась.

В лайнере летел основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, которого задержали после приземления.