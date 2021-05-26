Захарова оценила угрозы Британии в адрес «Северного потока — 2»

Возможные санкции Великобритании против «Северного потока — 2» в связи с инцидентом с самолётом Ryanair в Минске получат соразмерный ответ, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По её словам, заявления министра иностранных дел Британии Доминика Рааба не стали неожиданностью.

Как отметила Захарова на брифинге, внешняя политика Лондона перестала быть рациональной, она оказалась «заложницей одержимых русофобией ставленников британского политического истеблишмента».

«Вновь хотелось бы напомнить: любые недружественные действия, направленные против России, неминуемо получают и получат жёсткий соразмерный ответ», — сказала дипломат, подчеркнув, что вся ответственность за последствия для двусторонних связей будет целиком лежать на инициаторах конфронтации.

Ранее Рааб заявил, что Лондон рассмотрит возможность введения санкций против «Северного потока — 2» и «Ямала — Европы» из-за инцидента с самолётом Ryanair в Белоруссии.

23 мая в Минске экстренно приземлился самолёт авиакомпании Ryanair, следовавший рейсом Афины — Вильнюс. По данным белорусских властей, это произошло из-за сообщения о бомбе на борту.

Как уточнялось, в самолёте находился основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Его задержали после приземления.