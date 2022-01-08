«Обезопасить себя от возможной агрессии»: могут ли испытания КНДР гиперзвукового оружия изменить баланс сил в регионе

Глава Госдепартамента США Энтони Блинкен на фоне недавнего испытания Пхеньяном гиперзвуковой ракеты заявил, что считает «противоправными» ядерные и ракетные программы КНДР. По его словам, они угрожают «мировому порядку, основанному на правилах». По сообщению северокорейских властей, тестовый запуск гиперзвуковой ракеты прошёл успешно. Свой протест в связи с испытаниями выразила Япония, а ряд стран, включая США, Великобританию и Францию, запросили консультации в СБ ООН. Опрошенные RT аналитики считают, что говорить о каких-то значительных успехах КНДР в разработке гиперзвукового оружия преждевременно из-за недостатка данных. Однако, по мнению экспертов, подобные тесты свидетельствуют о набирающей обороты гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Госсекретарь США Энтони Блинкен раскритиковал ракетную и ядерную программы КНДР в ходе американо-японских переговоров в формате «два плюс два», в которых приняли участие главы МИД и Минобороны двух стран. Отдельно Блинкен обратил внимание на недавние испытания ракеты, которую в Пхеньяне назвали гиперзвуковой.

«Противоправные ядерная и ракетная программы КНДР представляют собой постоянную угрозу, и мы стали тому свидетелями на этой неделе ввиду последнего запуска. Подобные агрессивные действия угрожают мировому порядку, основанному на правилах, в который обе наши страны внесли большой вклад», — заявил Блинкен.

По его словам, в число «вызовов», с которыми американо-японскому альянсу приходится сталкиваться, также входят «нарушения международных норм» со стороны Китая и России, включая действия КНР в Тайваньском проливе и Восточно-Китайском море, «наращивание военной мощи» на границах с Украиной и углубление сотрудничества между Москвой и Пекином.

Блинкен выразил мнение, что США и их союзникам необходимо не только укреплять существующие инструменты, но и создавать новые. В этом контексте он сообщил о планах подписать с Токио два соглашения в сфере обороны.

«Во-первых, мы подпишем новое пятилетнее рамочное соглашение об оказании поддержки принимающей стране, которое направляет больше ресурсов на повышение нашей боеготовности и взаимодействия. А также мы запускаем новое соглашение в сфере исследований и развития, которое поможет нашим учёным, инженерам и руководителям программ легче сотрудничать по вопросам новых проблем, связанных с обороной, начиная от борьбы с угрозами, исходящими от гиперзвукового оружия, и заканчивая развитием космических возможностей», — сказал Блинкен.

Он также выразил уверенность в том, что США и Япония вместе смогут «превзойти в конкурентной борьбе и инновациях кого угодно».

Северокорейский гиперзвук

Напомним, 6 января Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило о проведении испытаний новой ракеты. «Академия национальной обороны КНДР провела испытательный запуск гиперзвуковой ракеты», — проинформировало агентство.

Как следует из сообщения, испытания прошли 5 января, а боевой блок ракеты «без отклонения попал в мишень на расстоянии 700 км». При этом отмечалось, что во время полёта гиперзвуковой снаряд осуществлял многоступенчатое маневрирование.

Баллистическая ракета КНДР на параде в октябре 2020 года

AP

© KRT

Тестовый запуск подтвердил «управляемость и стабильность ракеты», отмечалось в публикации ЦТАК. В агентстве подчеркнули, что успешное испытание имеет стратегическое значение и ускоряет выполнение задачи по модернизации стратегических вооружённых сил.

В последние годы КНДР активно занималась разработкой баллистических ракет, что вызывало опасения и недовольство со стороны США, Южной Кореи и Японии. Важным этапом в ракетной программе Северной Кореи стали испытания межконтинентальных баллистических ракет «Хвасон-14» (Hwasong-14) летом 2017 года. Тогда Пхеньян продемонстрировал, что впервые в истории у него появились ракеты, которые теоретически могут достичь территории США.

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Как отмечают эксперты, в тот момент это сыграло важную роль в налаживании диалога между администрацией Дональда Трампа и северокорейскими властями. Однако до недавнего времени о разработке в КНДР гиперзвукового оружия ничего известно не было — первый испытательный пуск ракеты «Хвасон-8», которую в Пхеньяне называют гиперзвуковой, состоялся в середине сентября 2021-го.

В Пентагоне заявили, что проведённый 5 января пуск не представлял непосредственной угрозы для США и их союзников, однако сами испытания обозначили «дестабилизирующую роль» КНДР в регионе. При этом в военном ведомстве признались, что не обладают дополнительной информацией о запущенной ракете.

В свою очередь, Япония выразила официальный протест в связи с действиями Пхеньяна. «Нами был выражен решительный протест по дипломатическим каналам — через посольство в Пекине», — цитирует ТАСС генерального секретаря японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

Помимо этого, по данным СМИ, в связи с испытаниями новой гиперзвуковой ракеты Великобритания, Франция, Албания, Ирландия и США запросили проведение консультаций Совета Безопасности ООН.

«Подстёгивает гонку вооружений»

Стоит отметить, что опрошенные RT эксперты весьма сдержанно оценивают успехи Северной Кореи в сфере гиперзвука, поскольку для выводов о реальном прогрессе КНДР в этой области пока недостаточно данных. Аналитики констатируют, что разработка гиперзвукового оружия — крайне сложная научно-техническая задача и до сих пор лишь Россия смогла разработать и поставить на вооружение такие ракеты. Серьёзно продвинуться в этом направлении удалось специалистам из Китая. В то же время США столкнулись с трудностями при создании гиперзвуковых систем.

«Вопрос в том, что именно было запущено в Северной Корее. Учитывая закрытый характер КНДР, ответить на этот вопрос сложно. А без такой информации делать какие-то выводы невозможно. Помимо этого, возникает вопрос: что именно в данном случае можно считать гиперзвуковым оружием. Ведь, к примеру, межконтинентальные баллистические ракеты на определённом этапе полёта тоже достигают гиперзвуковой скорости. А МБР у Пхеньяна уже есть», — пояснил эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

Выпуск новостей о запуске КНДР новой ракеты

AP

© Ahn Young-joon

При этом он подчеркнул, что нельзя отрицать наличия у КНДР определённых научно-технических успехов, в том числе в военной сфере, поэтому относиться к ракетным разработкам в этой стране нужно серьёзно.

Ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким также полагает, что пока рано делать какие-то выводы относительно северокорейских гиперзвуковых разработок.

«Проблема заключается не только в том, чтобы заставить ракету развить гиперзвуковую скорость, но и в том, чтобы сделать её при этом управляемой. Известно, что КНДР действительно работает над этим. Судя по сообщению властей, саму ракету они создали и выдержали скоростной режим гиперзвука. Весь вопрос в эффективности — насколько их снаряд управляем в полёте», — сказал Ким.

В то же время аналитики сомневаются, что возможное появление у КНДР гиперзвукового оружия может радикальным образом изменить баланс сил на Корейском полуострове и в регионе в целом. В этом отношении, как считают специалисты, гораздо более важную роль играет наличие у Пхеньяна ядерного оружия.

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«Гиперзвук — это не то оружие, которое может что-то радикально изменить. А вот ядерное оружие может, и у КНДР оно уже есть. Хотя Северная Корея официально и не является ядерной державой, но мировое сообщество склонно верить тому, что у них есть несколько ядерных боезарядов», — подчеркнул Сергей Ермаков.

Аналитики также констатируют, что разработки КНДР в области гиперзвука свидетельствуют о набирающей обороты гонке вооружений в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Ощущается определённое напряжение. На ситуацию в АТР влияет политика Соединённых Штатов, которые рассматривают этот регион как арену для сдерживания КНР. Отсюда и выдвинутая Вашингтоном концепция Индо-Тихоокеанского региона, которая подразумевает усиление роли Индии в противовес Китаю, отсюда и создание новых блоков типа AUKUS. Всё это подстёгивает гонку вооружений», — отметил Ермаков.

По его словам, подобная политика США лишь затрудняет решение северокорейской проблемы. «В обстановке нарастающего противоборства КНДР сложно будет отказаться от ядерной программы и разработки ракетных вооружений», — убеждён аналитик.

Схожей позиции придерживается и Евгений Ким.

«Северная Корея не собирается первой идти в наступление. Однако она будет развивать свои оборонные системы, чтобы обезопасить себя от возможной агрессии. Ведь в Вашингтоне ещё совсем недавно, при Трампе, всерьёз рассматривали возможность удара по КНДР. Создавая подобное оружие, Пхеньян тем самым предостерегает Вашингтон от подобных шагов», — заключил Ким.