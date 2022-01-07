Тихоокеанский альянс: зачем Австралия и Япония заключили оборонный договор

Премьер-министры Японии и Австралии 6 января подписали соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере. Договор предусматривает содействие совместным учениям, а также способствует повышению оперативной совместимости вооружённых сил двух стран. Кроме того, в документе обозначается «значимый вклад» Вашингтона в стабильность Индо-Тихоокеанского региона. Эксперты полагают, что новое двустороннее соглашение станет частью военно-политической архитектуры, которую США выстраивают в регионе для противостояния Китаю.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и глава кабмина Австралии Скотт Моррисон 6 января в ходе виртуального саммита подписали двусторонний договор об укреплении сотрудничества стран в сфере обороны и безопасности.

«Австралийско-японское соглашение о взаимном доступе установит постоянные договорённости между Вооружёнными силами Австралии и Силами самообороны Японии для содействия общим мероприятиям, например совместным учениям или операциям по оказанию помощи при бедствиях, включая наиболее масштабные и сложные случаи, а также будет способствовать повышению оперативной совместимости сил двух стран и укреплению их потенциала», — говорится в совместном заявлении глав правительств.

Особый партнёр

В документе также отмечается, что Кисида и Моррисон «подтвердили важность поощрения сотрудничества между Береговой охраной Японии и Министерством внутренних дел Австралии, в том числе в целях содействия обмену данными и взаимодействию в области обеспечения информированности о ситуации в морском пространстве».

При этом особую роль обе стороны отводят своему общему партнёру — Вашингтону. В совместном заявлении отмечается «значимый и продолжительный вклад Соединённых Штатов в стабильность и процветание Индо-Тихоокеанского региона, а также приверженность США тесному сотрудничеству с союзниками и партнёрами».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида и премьер-министр Австралии Скотт Моррисон демонстрируют подписанные во время виртуального саммита 6 января документы

AP

© Issei Kato

В преддверии официального подписания соглашения премьер-министр Австралии выступил на пресс-конференции, в ходе которой назвал Японию единственным особым стратегическим партнёром Австралии.

«Следующий уровень — союзник, так что Япония — один из самых важных наших партнёров, наш единственный особый стратегический партнёр. Это выше всеобъемлющего стратегического партнёрства. И историческое соглашение о взаимном доступе, которое мы заключим сегодня, как известно, откроет новую главу в расширенном оборонном сотрудничестве между Австралией и Японией, направленном на принятие мер в отношении новой и ещё более сложной обстановки, в частности в Индо-Тихоокеанском регионе», — подчеркнул Моррисон.

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По его словам, Австралия стала единственной страной, с которой Япония заключила договор о статусе сил на взаимной основе.

«Данное соглашение дополняет пакет договоров по обороне, безопасности и партнёрству, который наше правительство создавало последние три года, чтобы обеспечить безопасность австралийцев и нашего региона», — пояснил политик.

Премьер-министр также напомнил об уже действующих договорах в сфере безопасности, подписанных в последние годы Канберрой с другими странами региона, а также о таких форматах, как QUAD и Five Eyes.

Оборонные планы

Напомним, в альянс QUAD (Четырёхсторонний диалог по безопасности) входят США, Австралия, Индия и Япония. Работа этого объединения, основанного в 2007 году, активизировалась в 2017-м на фоне растущего интереса Вашингтона к Индо-Тихоокеанскому региону и углубляющихся американо-китайских противоречий.

В свою очередь, формат Five Eyes, образованный ещё в годы холодной войны, объединяет разведки Австралии, Канады, Новой Зеландии, Великобритании и США.

Австралийские военнослужащие

AFP

© Australian Department of Defence

Напомним, в последние годы и Австралия, и Япония демонстрируют стремление к наращиванию своих оборонных потенциалов.

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Так, в январе 2021 года австралийский кабмин анонсировал траты в размере1 млрд австралийских долларов ($770 млн) на первую фазу работы по созданию новейших управляемых вооружений для ВМФ. В Канберре планируют создать «сильный и надёжный сдерживающий фактор, который обеспечит стабильность и безопасность в регионе». Суммарно на модернизацию судостроения планируется потратить 183 млрд австралийских долларов ($141,4 млрд).

Стоит заметить, что по итогам Второй мировой войны Япония лишилась права иметь полноценную армию, соответствующее ограничение закреплено в Конституции страны. Однако это не мешает Токио активно наращивать свой военный потенциал. Например, японские власти намерены создать собственный истребитель нового поколения, поставить на вооружение подводные беспилотники и расширить возможности в космосе, киберпространстве и сфере электромагнитной борьбы. Об этом, в частности, говорилось в Белой книге Минобороны Японии за 2020 год.

Как напомнил в беседе с RT военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин, несколько лет назад Япония скорректировала своё законодательство таким образом, чтобы оно допускало возможность коллективной обороны.

«Япония также давно проявляла интерес к развитию военно-технического сотрудничества с Австралией. Создание в сентябре прошлого года альянса AUKUS и возможное появление на вооружении австралийского флота атомных субмарин, вероятно, подстегнули этот интерес. Япония может стать важным поставщиком военной техники для Австралии», — полагает Кашин.

В свою очередь, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов подчёркивает, что Силы самообороны Японии по своим возможностям давно сравнялись с армиями многих стран.

«Япония активно развивает свой оборонный потенциал, и говорить о ней как о демилитаризованной стране уже сложно. Что касается Австралии, то её курс претерпевает серьёзные изменения. Ещё недавно она была экономическим партнёром Китая, а сейчас включается в гонку вооружений и противостояние против КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И здесь Австралия выступает в роли «доверенного лица» США», — пояснил эксперт в комментарии RT.

Американский фактор

Василий Кашин также отмечает, что Канберра движется в русле американского курса, что во многом объясняет рост её внешнеполитической активности.

«У Австралии тесные военно-политические связи с США. При этом экономически она традиционно была партнёром Китая. Впрочем, по мере углубления американо-китайских противоречий и Пекин, и Вашингтон пытались перетянуть Канберру на свою сторону. Однако Австралия сделала выбор в пользу развития отношений с США и участия в сдерживании Китая. И теперь это будет предопределять её дальнейший курс», — считает аналитик.

Фрегат ВМФ КНР Yiyang

Legion-Media

Помимо того что Япония и Австралия являются партнёрами США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, они также развивают двустороннюю кооперацию в оборонной сфере. Так, в 2003 году Токио и Канберра подписали Меморандум о военном сотрудничестве и Совместное заявление о сотрудничестве в борьбе с международным терроризмом, в 2007 году — Декларацию о сотрудничестве в области безопасности. Страны договорились согласовывать внешнеполитические шаги в сфере национальной и региональной безопасности, обмениваться разведданными и проводить совместные учения. В 2013-м начало действовать межправительственное соглашение о взаимных поставках и услугах между оборонными ведомствами стран.

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При этом Австралия входит в альянс AUKUS, созданный в сентябре 2021 года и включающий также США и Великобританию. Это соглашение предусматривает укрепление военно-технического партнёрства трёх стран для защиты их интересов в Индо-Тихоокеанском регионе.

Одним из самых резонансных условий соглашения стали планы союзников по созданию для Австралии собственного атомного подводного флота. В связи с этими планами Канберра разорвала контракт с Парижем на поставку 12 дизель-электрических субмарин Shortfin Barracuda Block A1.

Впрочем, как полагает Василий Кашин, пока что реальная значимость AUKUS ниже, чем вес заключённых ранее соглашений с участием Австралии.

«AUKUS — это политическая декларация о намерении трёх сторон развить своё военно-техническое сотрудничество. При этом и японо-американские отношения пока не дотягивают до того уровня взаимодействия, который существует между Австралией и США. Например, высочайшей степенью доверия можно назвать членство Канберры в союзе Five Eyes», — рассуждает аналитик.

При этом он допускает, что в свете подписания нового соглашения диалог между Австралией и Японией может достичь почти такого же уровня.

«США и их союзники преследуют цель сдерживания Китая и пытаются координировать свои усилия. Долгое время этому мешало отсутствие в регионе единого военно-политического союза, подобного НАТО. Его аналог в обозримом будущем создать будет сложно, но тем не менее соглашение о военном сотрудничестве между союзниками США — это формирование предпосылок для формализованного многостороннего взаимодействия», — говорит Кашин.

Похожей точки зрения придерживается и Владимир Шаповалов. По его словам, соглашение между Токио и Канберрой следует расценивать как очередную меру по созданию антикитайского военного союза.

«Это не первое подобное объединение. США стараются мобилизовать всех своих союзников и создать в регионе некий аналог НАТО. Предпринимаются, например, серьёзные усилия по втягиванию в эти альянсы Индии. А укрепление связей между Австралией и Японией — ещё один шаг в этом направлении. И это тревожный знак, который говорит о том, что ситуация в регионе ухудшается, растёт напряжённость», — подытожил эксперт.