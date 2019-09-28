«Пробуждается дух Ямато»: в каких сферах Япония намерена укреплять свой оборонный потенциал

Японские власти опубликовали новую редакцию программы национальной обороны — так называемую Белую книгу. Согласно документу, островное государство намерено наращивать свой потенциал в области кибербезопасности, космической обороны и радиоэлектронной борьбы. При этом Токио не обозначает какие-либо страны в качестве своих вероятных противников, концентрируясь на союзнических отношениях с Вашингтоном. Однако в «Белой книге», в частности, обозначается активизация деятельности ВС РФ на Дальнем Востоке и усиление их присутствия на южных островах Курильской гряды. По мнению экспертов, Япония становится всё более мощным военным партнёром США. Токио располагает полноценными вооружёнными силами и развивает их, несмотря на наложенные после Второй мировой войны ограничения, отмечают аналитики.

Космос и киберпространство должны стать одними из ключевых сфер, в которых Япония намерена наращивать свой оборонный потенциал. Кроме того, важную роль в обозримом будущем должно сыграть развитие средств защиты от электромагнитного излучения. Такие тезисы содержатся в обновлённой «Основной программе национальной обороны» Японии, так называемой Белой книге обороны.

Согласно тексту опубликованного документа, Токио планирует формировать «поистине эффективный» оборонный потенциал страны таким образом, чтобы он не был простым продолжением традиционной политики, а создавался на базе «чёткого понимания истинного положения вещей» в сфере обеспечения безопасности.

«Что касается таких новых областей как космос, киберпространство и электромагнитное пространство, получение преимуществ является критическим важным вопросом для Японии», — говорится в документе.

«Следует полностью избавиться от идеи полагаться на традиционную классификацию — сухопутные, морские и воздушные силы, и начать формировать новый потенциал самообороны (многомерный интегрированный оборонный

потенциал) и проводить преобразования темпами, кардинально отличающимися от традиционных», — подчёркивается в «Белой книге».

В частности, в текущем финансовом году количество сотрудников японского подразделения киберзащиты будет увеличено на 70 человек, а его общий штат достигнет 220 человек. Для сравнения, численность аналогичного подразделения ВС России составляет порядка 1 тыс. человек (по данным компании Zecurion Analytics за 2017 год. — RT), а Великобритании — около 2 тыс. сотрудников.

В посвящённом отражению атак в электромагнитном пространстве разделе «Белой книги» отмечается, что средства радиоэлектронного подавления могут эффективно влиять на оборонный потенциал противника. В частности, упоминаются усилия, которые в этом направлении предпринимают Москва и Пекин.

«Ведущие мировые державы отдают себе отчет в том, что создание радиоэлектронных помех является действенным средством для снижения эффективности боевого применения противником радиоэлектронных систем и средств, поэтому они стараются всячески повышать свой потенциал в этой области», — говорится в документе.

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Ещё одним важным направлением работы в обозримой перспективе обозначено создание собственных космических сил, включая развёртывание системы наблюдения в космосе (SSA) до 2022 года, а также усиление возможностей по сбору информации, связи и навигации с использованием космического пространства.

Напомним, 17 сентября премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил на брифинге, что ВВС страны могут в будущем превратиться в воздушно-космические силы. Политик подчеркнул, что эти планы не являются фантастическими.

Действительно, о намерении Токио уже в 2020 году сформировать специальное космическое подразделения Сил самообороны стало известно летом. Как писала японская газета Yomiuri, новое формирование будет представлено 70 сотрудниками и расположится на базе в городе Футю.

«Японское правительство в настоящее время работает над системой космического слежения с земли, используя высокочувствительный радар и оптический телескоп, начало её эксплуатации ожидается в 2023 году», — говорилось в сообщении.

В задачи комплекса будет входить отслеживание возможных угроз со стороны спутников других государств и мониторинг ситуации с космическим мусором. Обучением персонала займутся сотрудники Японского аэрокосмического агентства JAXA и американские военные.

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По словам эксперта Академии военных наук Владимира Прохватилова, сейчас Япония переживает экономические трудности, что в значительной мере тормозит развитие в стране новых оборонных технологий.

«В обновлённой «Белой книге» японцы выделили то, что имеет самое большое значение. Когда в Токио увидели, что многие страны начали создавать космические силы, они также поспешили подхватить эту тенденцию. Однако в оборонной сфере островного государства пока не всегда хватает своих опережающих технологий, многое приходится перенимать», — пояснил RT эксперт.

В свою очередь, заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов рассказал, что в Японии существует целая система отслеживания уровня развития технологий самых передовых стран.

«Обновлённая «Белая книга» нацеливает островное государство на высокий технологический уровень, хотя и сейчас она имеет хорошие показатели. Думаю, Токио существенно не отстаёт в тех сферах, которые обозначены в обновлённом документе. По всей видимости, Япония стремится занять лидерские позиции в сфере космоса, киберпространства и защиты от электромагнитного излучения», — считает собеседник RT.

«Аксиома мудрой политики»

В новой редакции программы национальной обороны также отмечается, что военно-политический союз Токио и Вашингтона «по-прежнему является основой обеспечения безопасности Японии в сочетании с её собственной системой обороны».

«Японо-американский альянс, составляющий ядро системы японо-американского обеспечения безопасности, играет важную роль в деле обеспечения мира, безопасности и процветания не только Японии, но и Индо-Тихоокеанского региона и всего мирового сообщества в целом», — считают авторы «Белой книги».

Совместные манёвры ВМС США и Сил самообороны Японии

© U.S. Navy/Handout via REUTERS

Как отмечают эксперты, сам термин «Индо-Тихоокеанский регион» появился относительно недавно в политическом лексиконе американской элиты, а японские партнёры с удовольствием подхватили это выражение. Так, в 2018 году занимавший тогда пост главы Пентагона Джеймс Мэттис объявил о переименовании Тихоокеанского командования ВС США в Индо-Тихоокеанское. Как объяснили тогда в американском военном ведомстве, причина такого решения заключается в «возрастающей взаимосвязи» Индийского и Тихого океанов. Причём основой американской стратегии в новом мегарегионе должно стать сотрудничество с партнёрами, одним из которых является Токио.

По оценкам экспертов, эта терминология появилась по мере разработки Соединёнными Штатами новой азиатской стратегии. Поскольку именно Азия рассматривается в качестве главного театра торгово-политической борьбы за господство между крупными державами, прежде всего, США и КНР. Япония же видит себя в роли одного из наиболее значимых игроков и стремится к расширению своего ареала активности, уверены аналитики.

Стоит отметить, что Россия и Китай в «Белой книге» называются «ревизионистскими державами», соперничество с которыми является наиболее важной проблемой для США. Также в Токио следят за действиями России, которая, по словам авторов документа, активизировала деятельность ВС на Дальнем Востоке «в дополнение к Полярному кругу, Европе, территориям США и Ближнему Востоку». «Усиление присутствия Вооружённых сил РФ «на северных территориях» (так в Японии называют российские южные острова Курильской гряды) является отдельным предметом тревоги Токио — японская сторона не отказывается от территориальных притязаний на острова.

Впрочем, в отличие от Вашингтона японцы не спешат называть какие-либо страны своими противниками, чётко обозначая только союзнические отношения с США.

«Это одна из аксиом мудрой и взвешенной политики. Никогда нельзя объявлять кого-либо противником, потому что ситуация может в любой момент измениться, и противник может оказаться союзником», — отметил Прохватилов.

Похожей точки зрения придерживается и Стрельцов. Эксперт считает, что Токио воздерживается от причисления каких-либо стран к своим противникам, чтобы не осложнять с ними отношения. В частности, такой подход может быть важен в отношении Пекина, с которым у Японии продолжаются территориальные споры из-за островов в Южно-Китайском море.

«Мощный союзник США»

Стоит отметить, что согласно положению, закреплённому в Конституции островного государства, Япония не имеет права вести боевые действия наступательного характера. Это обязательство Токио взял на себя после поражения во Второй мировой войне. Согласно Основному закону, принятому в 1947 году, «никогда впредь не будут создаваться сухопутные, морские и военно-воздушные силы, равно как и другие средства войны».

Однако в 1954 году Япония создала Силы самообороны, призванные защищать страну в случае внешней агрессии. Со временем эти формирования начали приобретать черты полноценной армии. В рейтинге Global Firepower сильнейших армий мира японские Силы самообороны занимают на текущий момент 6-е место из 137, уступая лишь США, России, Китаю, Индии и Франции. По некоторым показателям Страна восходящего солнца не отстает от ведущих военных держав.

Японские военные

© Toru Hanai/Reuters

Действующий кабмин, возглавляемый лидером Либерально-демократической партии Синдзо Абэ, придерживается курса по дальнейшему наращиванию вооружённых сил.

В «Белой книге» есть раздел, посвящённый трактовке конституционных положений, ограничивающих эту активность. По мнению авторов документа, вопрос о том, могут ли Силы самообороны получать то или иное оружие, зависит от того, приведёт ли обладание им к «превышению общей боевой мощи над пределом, установленным Конституцией». К примеру, Токио не может позволить себе получение и развёртывание наступательных вооружений, предназначенных для применения в качестве оружия массового поражения.

«Например, Силам самообороны не разрешается иметь в своём арсенале межконтинентальные баллистические ракеты (МБР), стратегические бомбардировщики большой дальности или ударные авианосцы», — говорится в документе.

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При этом Токио закрепляет за собой право участвовать в боевых действиях против третьих стран — противников военных союзников островного государства. Это возможно в том случае, если «вооруженное нападение на другую страну может фактически угрожать самому существованию Японии».

По мнению экспертов, подход к вопросам обороны в Японии ничем не отличается от других государств, поскольку Токио всегда развивал и совершенствовал свои Силы самообороны.

«В обновлённой версии «Белой книги» говорится не только о праве Японии на безопасное существование, но и о защите интересов страны и её подданных, соответственно, сегодня любая точка земного шара может быть объектом оборонных усилий островного государства», — подчеркнул Дмитрий Стрельцов.

По словам Владимира Прохватилова, сегодня японцы осторожно двигаются за ту «красную черту», которая была проведена после капитуляции островного государства по итогам Второй мировой войны.