Импорт «безопасности»: смогут ли японцы остановить развёртывание в стране американской системы ПРО

Жители японского острова Хонсю выступают против размещения американской системы ПРО Aegis Ashore. Администрация города Абу, рядом с которым собираются дислоцировать ракетные комплексы, выступила с протестом, заявляя, что установка ПРО нанесёт ущерб безопасности населения. Между тем Токио не может начать развёртывание систем без одобрения местных властей. Эксперты полагают, что из-за нормализации отношений между Северной и Южной Кореей американцам всё труднее оправдывать присутствие своих войск на территории Японии. Впрочем, аналитики уверены, что Вашингтон найдёт способ надавить на Японию. О перспективах появления американских систем ПРО на Хонсю — в материале RT.

Администрация японского города Абу, расположенного на острове Хонсю в префектуре Ямагути, выступила против планов оборонного ведомства по размещению в этом районе наземного комплекса ПРО Aegis Ashore. Об этом заявил мэр города Норихико Ханада, выступая накануне на заседании городской администрации.

«Размещение комплексов нанесёт большой урон безопасности жителей. К тому же оно противоречит нашим принципам городского планирования. Я выступаю категорически против этого», — цитирует слова градоначальника агентство «Киодо».

Протест мэра Абу уже вызвал ответную реакцию официального Токио. Как заявил генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга, ведомство продолжит работу по разъяснению японским гражданам и местным властям важности развёртывания американских ПРО. Разместить ПРО в обход городских властей Токио не может — необходимо получить одобрение местной администрации.

Напомним, в конце прошлого года японский кабмин принял решение разместить на острове Хонсю два комплекса ПРО Aegis Ashore. Один должен дислоцироваться в префектуре Акита, второй — на юго-западе, в префектуре Ямагути, между городами Абу и Хаги. Власти Японии объясняют это решение необходимостью защитить страну от возможного удара баллистических или крылатых ракет. Эти меры безопасности недёшево обойдутся японскому бюджету — сами комплексы, а также работы по их размещению будут стоить 268 млрд йен ($2,4 млрд по текущему курсу).

Потенциальная цель

Планы Токио по развёртыванию американских ПРО вызывают серьёзное недовольство Москвы и Пекина, которые предупреждают, что подобные действия ведут к опасному изменению баланса сил в регионе. Именно ядерный паритет ведущих держав является фундаментальным условием, удерживающим мир от ядерной войны на протяжении многих десятилетий. Приближение систем ПРО к границам России и Китая является попыткой внести в этот сложившийся порядок опасные изменения, отмечают эксперты.

Напомним, система ПРО Aegis действует на основе боевой информационно-управляющей системы (БИУС) — Aegis Weapon System (AWS), разработанной в 1980-х годах. Изначально ПРО Aegis являлась системой морского базирования, максимальная дальность используемых ею противоракет SM-3 Block IB составляет 700 км. В перспективе дальность действия комплекса может быть расширена до 2500 км. Такие характеристики заявлены для противоракеты SM-3 Block IIА, которая на данный момент проходит испытания.

Aegis Ashore является наземной версией ПРО, её уже разместила на своей территории Румыния, теперь готовится развёртывание аналогичного комплекса в Польше. В Москве не раз отмечали, что благодаря своим характеристикам Aegis Ashore может использоваться для запуска крылатых ракет «Томагавк». Это прямо противоречит положениям Договора о ракетах средней и меньшей дальности, участниками которого являются Москва и Вашингтон.

Власти Японии объясняют необходимость развёртывания в стране Aegis Ashore угрозой, которая, по мнению Токио, исходит от КНДР. Об этом, в частности, говорил в прошлом году премьер-министр Синдзо Абэ.

«Поскольку не исключены дальнейшие провокационные действия со стороны Северной Кореи, мы и дальше намерены прилагать все усилия для защиты граждан, опираясь на альянс Японии и США», — заявил политик, выступая на заседании правительства.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

globallookpress.com

© YOSHIO TSUNODA/AFLO

Однако эксперты считают, что размещение ПРО в Японии может превратить страну в потенциальную цель для ракетно-ядерного удара.

«Конечно, если какие-то стратегические комплексы, в том числе ПРО, уже размещены, то они становятся объектом ответного удара со стороны тех держав, против которых направлены. Это общий принцип», — объяснил в интервью RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

«Битва» за Окинаву

Однако далеко не все японские граждане одобряют планы правительства: в июле 2018 года Министерству обороны пришлось отложить процесс развёртывания ПРО Aegis Ashore на острове Хонсю из-за недовольства местных жителей. Власти префектур потребовали от военных, чтобы те ещё раз разъяснили целесообразность этого шага. Судя по всему, окончательно убедить жителей острова японскому Министерству обороны пока не удалось.

Отметим, что это не единственный случай, когда японцы ставят под сомнение необходимость столь тесного военного сотрудничества с США. Наличие в стране американской военной базы — традиционный повод для протестов в Японии. Так, очередная массовая акция протеста состоялась 12 августа. Тогда на улицы города Наха вышли десятки тысяч возмущённых граждан, которые потребовали вывести американских военных с острова Окинава.

Наличие базы ВС США давно вызывает возмущение жителей острова. США построили авиабазу «Футенма», после того как американская армия взяла Окинаву под свой контроль в 1945 году. После окончания Второй мировой войны американские военные не захотели покинуть остров, оставив на Окинаве базу для своих ВВС.

Протесты жителей Японии против базы США в Окинаве

Reuters

© Issei Kato

Местные жители недовольны соседством с авиабазой: они жалуются на шум и загрязнение окружающей среды, а также на поведение американских военнослужащих. В 2016 году почти 50 тыс. жителей острова во главе с местным губернатором вышли на акцию протеста, потребовав ликвидировать базу. Гнев населения вызвала трагедия — 20-летняя девушка была изнасилована и убита американским моряком, служащим авиабазы. Это далеко не единственное подобное преступление — в 2012 году большой резонанс вызвал случай изнасилования и ограбления местной жительницы пьяными американскими военнослужащими.

После того как МИД Японии заявил протест Вашингтону, американскому командованию пришлось ввести запрет на алкоголь для военнослужащих авиабазы «Футенма». Со своей стороны, Токио попытался прийти к компромиссу с жителями Окинавы, пообещав перенести американскую авиабазу на северное побережье острова. Однако население не согласно на такие условия и требует, чтобы американцы окончательно покинули остров.

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По мнению старшего научного сотрудника Центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Виктора Кузьминкова, в Токио всё же вынуждены прислушиваться к протестам в регионах. В особенности когда речь идёт об Окинаве: на этот остров давно заглядывается Китай. Напомним, до второй половины XIX века Окинава была независимым государством Рюкю, которое поддерживало тесные связи с Поднебесной. Япония захватила остров в 1879 году, но по итогам Второй мировой войны он оказался под полным контролем США. Только в 1973 году Окинава вернулась в состав Японии.

Однако китайские ястребы считают, что Пекин имеет права на эту территорию. Например, в 2012 году с открытым призывом начать спор с Токио по этому поводу выступил генерал-майор Цзинь Инань, возглавлявший в то время Институт стратегических исследований Минобороны КНР.

«Возражения против базы на Окинаве звучат уже давно и стали чуть ли не традиционными, — пояснил Кузьминков в интервью RT. — И, разумеется, в японской столице пытаются найти компромисс».

Японские власти не могут пойти наперекор решениям Вашингтона, поэтому вынуждены искать компромиссное решение, считает эксперт.

«Когда премьер Хатояма вдруг решил убрать американскую базу «Футенма», через полгода он перестал быть главой кабмина, — напомнил аналитик. — То есть американцы могут задействовать самые разные механизмы для дискредитации руководителей этого государства».

По мнению эксперта, в последнее время в американо-японских отношениях тоже не всё гладко. Хотя открыто об этом не говорится, но в Токио уже сомневаются, что США встанут на защиту Японии в случае необходимости.

По мнению Стрельцова, скорее всего, Токио постарается использовать в переговорах с властями Окинавы и Хонсю аргументы финансового характера.

«Такие проблемы обычно решаются деньгами — муниципалитету выделяются такие дотации, что местное общественное мнение уже не может противостоять каким-то решениям. Плюс используется тонкое давление на местные власти законодательного собрания», — пояснил эксперт.

Фактор КНДР

Официальному Токио становится непросто объяснять гражданам страны и зарубежным правительствам необходимость развёртывания американских ПРО, после того как Пхеньян согласился на ядерное разоружение, отмечают эксперты.

Напомним, в январе 2018 года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын объявил, что работы по созданию полноценных ядерных сил КНДР подошли к концу и страна располагает сокрушительным атомным арсеналом. К тому моменту напряжение в отношениях Пхеньяна и Вашингтона достигло предела: на протяжении всего предыдущего года эксперты не исключали даже прямого военного конфликта на Корейском полуострове.

Cеверокорейские ракетно-ядерные испытания

Reuters

© KCNA

Однако 2018 год ознаменовался резкой переменой в риторике северокорейских властей. Американская администрация также смягчила свою позицию. Одновременно наметилась серьёзная разрядка в межкорейских отношениях — лидеры Южной и Северной Кореи провели весной саммит. В июне состоялась ещё одна историческая встреча — Дональд Трамп и Ким Чен Ын провели переговоры, по итогам которых было решено, что Северная Корея откажется от ядерного оружия в обмен на снятие экономических санкций.

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Хотя переговорный процесс продвигается не без затруднений, всё же ни Пхеньян, ни Вашингтон не отказываются от взятых на себя обязательств. Известны даже примерные сроки ядерного разоружения КНДР. По словам госсекретаря США Майкла Помпео, процесс должен завершиться до января 2021 года.

Власти Японии пока не очень верят, что Пхеньян действительно пойдёт на полную, верифицированную и невозвратную денуклеаризацию, считает Виктор Кузьминков. Но в любом случае разговоры о северокорейской угрозе являются в большой степени предлогом для наращивания вооружений.

«Потому что главной угрозой японской безопасности является Китай, с которым у Японии есть территориальные споры и непонимание по ряду других вопросов. И как бы ни протестовали жители, размещение новых средств ПРО на территории Японии — вопрос решённый», — подытожил Кузьминков.