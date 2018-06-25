СМИ: Жители Окинавы устроили акцию протеста против строительства аэродрома на базе США

Жители японского острова Окинава провели акцию протеста против строительства нового аэродрома для американской военной базы рядом с населённым пунктом Хэноко.

Об этом сообщает Kyodo.

По данным агентства, участники акции подплыли к месту будущего аэродрома примерно на 70 байдарках и надувных лодках.

Как отмечается, в августе планируется начать засыпку грунта в море у Хэноко для строительства взлётно-посадочной полосы для военных самолётов США.

Военную базу США Футенма было решено перенести из города Гинован в Хэноко, поскольку она расположена рядом с жилыми домами. Как отмечается, для переноса авиабазы потребуется засыпать около 157 гектаров прибрежной морской полосы, что приведёт к повреждению коралловых рифов.

11 июня в Японии в районе острова Окинава разбился истребитель ВВС США.

После этого власти префектуры Окинава потребовали прекратить полёты истребителей F-15 до выяснения причин катастрофы. Позднее стало известно, что ВВС США возобновили тренировочные полёты американских истребителей F-15, базирующихся в Японии.