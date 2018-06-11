После официального представления: ВВС США на Окинаве приостанавливают полёты F-15 после крушения истребителя

Командование ВВС США на Окинаве объявило о приостановке полётов F-15 в связи с крушением истребителя 11 июня. После аварии министр обороны Японии Ицунори Онодэра потребовал принять меры для предотвращения подобных катастроф. Эксперты, опрошенные RT, отмечают, что, несмотря на недовольство местных жителей и участившиеся инциденты, связанные с базами США, Токио не откажется от курса на расширение военных связей с Вашингтоном.

Крушение истребителя

Командование ВВС США на Окинаве объявило о приостановке полётов истребителей F-15 до выяснения причин катастрофы с одним из таких самолётов.

В понедельник, 11 июня, в районе японского острова Окинава потерпел крушение самолёт ВВС США. Инцидент произошёл с истребителем F-15, вылетевшим с крупнейшей американской военной базы за пределами США — Кадена. Борт потерпел крушение в 80 км от административного центра префектуры, города Наха. Сообщается, что пилот успел катапультироваться, его нашли и эвакуировали силы самообороны Японии.

Глава военного ведомства Японии Ицунори Онодэра выступил с заявлением о недопустимости повторения подобных происшествий. «Мы сделали официальное представление командованию Вооружённых сил США в Японии. Министерство обороны требует неукоснительного соблюдения норм безопасности и мер по предотвращению дальнейших инцидентов», — заявил он.

Тем временем власти префектуры Окинава потребовали и вовсе прекратить полёты американских военных самолётов до выяснения причин катастрофы.

Ицунори Онодэра

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Американское присутствие в Окинаве

На Окинаве расположено 75% всех военных объектов США в Японии, они занимают примерно пятую часть территории острова. При этом Вашингтон и Токио неоднократно заявляли о намерениях расширять военное сотрудничество.

Однако в последние годы нередко происходили инциденты, связанные с военной техникой или поведением военнослужащих США в Японии, которые привлекали внимание общественности и СМИ. Например, в декабре 2017 года часть фюзеляжа военного вертолёта упала на территорию спортивной площадки школы, где в этот момент находились 50 детей. Один ребёнок получил лёгкие травмы.

После ДТП со смертельным исходом при участии нетрезвого морского пехотинца в ноябре 2017 года американским военным запретили употреблять алкоголь. За январь 2018 года военные вертолёты США три раза совершили вынужденную посадку на территории острова, за чем последовало официальное представление МИД Японии послу США. А в феврале американский пилот загоревшегося в воздухе F-16 сбросил в озеро два полных топливных бака.

В начале мая по префектуре прошли массовые демонстрации за мир и против военных баз США. Местное население выражает недовольство в связи с присутствием американской армии на территории Окинавы, а официальные лица Японии периодически выступают с требованиями усилить контроль над американскими солдатами и сократить численность контингента.

Власти Японии планировали перенести часть военных объектов США из Гинована, где взлётно-посадочная полоса находится прямо в центре, на северное побережье острова, отличающееся низкой плотностью населения, однако местные власти выступили против. На предложенной территории — уникальная фауна и флора, а строительство нанесёт вред экосистеме.

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«Доставать» региональные точки»

По мнению руководителя центра японских исследований Института Дальнего Востока РАН Валерия Кистанова, американские войска не будут выведены с Окинавы. «Остров удобно расположен с точки зрения проведения американской военной стратегии в Азии. Отсюда удобно «доставать» региональные горячие точки, будь то Корейский полуостров или Южно-китайское море, где растёт напряжённость», — заявил эксперт.

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Кандидат политических наук и эксперт российского института стратегических исследований Илья Кравченко также полагает, что это происшествие кардинально не повлияет на отношения США и Японии, тем более в военном плане.

«Неоднократно такие заявления (о запрете полётов самолётов США. — RT) всплывали, это не первый раз. Подобные заявления будут звучать и дальше. Другое дело, что может расти негодование со стороны радикально настроенных японцев», — сообщил он.

При этом Токио приветствует позицию Трампа по КНДР. По мнению эксперта, Япония — это страна, которая будет самым преданным союзником США. Трамп неоднократно заявлял, что США необходимо расширять присутствие в Японии. Это подтверждается и усилением военной группировки в мае этого года. На остров прибыло 14 новейших истребителей США F-22 Raptor.

Валерий Кистанов напомнил, что недавно в префектуре Окинава поменялся губернатор — теперь пост занимает политик, более лояльный к токийскому курсу и сотрудничеству с американцами.

В то же время авианосец США «Рональд Рейган» вместе с ударной группировкой начал патрулирование акватории Корейского полуострова.

Некоторые эксперты отмечают, что поставка новых истребителей и активное патрулирование акватории связаны с переговорным процессом между США и КНДР. Напомним, 12 июня в Сингапуре должен состояться саммит между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.

На вопрос о возможности сокращения контингента как уступки США Пхеньяну в ходе переговоров Валерий Кистанов ответил отрицательно. По его мнению, Трамп не пойдёт на уменьшение группировки, во-первых, из-за туманности перспектив диалога с КНДР, а во-вторых — из-за Китая.

«Нужно представлять, что главная угроза для США в Азии — это не КНДР, а Китай. В дальнейшем линия соперничества будет развиваться между Китаем и США. Так что в этом плане ценность американского военного присутствия в Японии, на Окинаве, будет только возрастать», — заявил он.