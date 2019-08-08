«Внутриполитические интересы»: почему Япония не стала принимать от России ноту протеста по вопросу Курил

Генеральный секретарь японского кабинета министров Ёсихидэ Суга заявил, что не принимает протест российской стороны, который та высказала в связи с негативной оценкой Японией визита Дмитрия Медведева на остров Итуруп. Токио также осуждает российские военные учения в районе Курил. Москва, в свою очередь, выразила недовольство составом безвизовых групп японских туристов, посещающих Курильские острова. Однако эксперты уверены, что подобная риторика вряд ли серьёзно скажется на отношениях двух стран, поскольку и РФ, и Япония заинтересованы к поддержании дружественных отношений.

Правительство Японии отказалось принимать протест России, касающийся южных Курил. Такое заявление сделал генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга в своём комментарии на ноту протеста, вручённую послу Тоёхисе Кодзуки замминистром иностранных дел Игорем Моргуловым.

«Посол Кодзуки в очередной раз изложил позицию нашего государства и объяснил, что подобные представления от российской стороны являются неприемлемыми», — сказал Ёсихидэ Суга.

Дипломатическая риторика в отношениях двух стран обострилась после визита 2 августа премьер-министра Дмитрия Медведева на остров Итуруп. Во время своей поездки глава российского правительства ответил на вопрос, не беспокоят ли его протесты японской стороны по поводу приездов российских чиновников на Курильские острова.

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«Это наша земля, это субъект Российской Федерации, эти острова входят в Сахалинскую область. Какие здесь могут быть поводы для нашего беспокойства?» — заявил премьер-министр.

Медведев подчеркнул, что российские чиновники в праве посещать любые территории своей страны без согласования даже с самыми дружественно настроенными соседними государствами. Он подчеркнул, что чем больше поездками на Курилы будут возмущаться за рубежом, «тем, наверное, больше поводов сюда приезжать представителям правительства Российской Федерации, чем мы, естественно, и будем заниматься».

Японская реакция

Визит главы российского правительства на Курильские острова был крайне негативно оценён в Японии. Ёсихидэ Суга заявил, что сам факт посещения Итурупа российским премьер-министром «ранит чувства японского народа», сообщает телекомпания NHK. Генсек правительства Японии также назвал неприемлемыми российские военные учения в районе Курильских островов, которые стартовали 5 августа.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ

Reuters

© Issei Kato

Именно в связи с этим заявлением Суги глава японской дипмиссии был приглашён в российский МИД. Тоёхисе Кодзуки было разъяснено, что комментарии японских официальных лиц по поводу поездки Медведева «граничат с попыткой вмешательства во внутренние дела России», говорится в сообщении для СМИ российского внешнеполитического ведомства. Российский МИД выдвинул японской стороне встречную претензию: японской стороне было указано на необходимость добросовестного подхода к формированию безвизовых групп на южные Курилы.

По мнению экспертов, это может быть связано с инцидентом 11 мая, когда депутат палаты представителей парламента Японии Ходаки Маруяма во время поездки на Курильские острова в присутствии журналистов поинтересовался у японца, ранее жившего на южных Курилах, согласен ли он с тем, что вернуть «северные территории» можно только военным путём. Слова о войне как способе «возвращения» Курильской гряды он повторил несколько раз. Впоследствии депутат отказался от своих слов, объяснив их тем, что слишком много выпил на устроенном для японских гостей банкете. Поведение Маруямы было осуждено специальной резолюцией палаты представителей японского парламента.

Резкую реакцию Японии на посещение российским премьер-министром острова Итуруп эксперты называют ожидаемой, в какой-то степени дежурной, но вместе с тем связанной с японской внутриполитической ситуацией.

«Отношения наших стран достаточно хорошие, они находились довольно долго на подъёме. Однако в Японии были необоснованные иллюзии, касающиеся окончательного решения вопроса о мирном договоре с Россией. Теперь там наступило некоторое разочарование», — отметил в беседе с RT заведующий кафедрой востоковедения МГИМО Дмитрий Стрельцов.

Кратковременные проблемы

Премьер-министр Абэ Синдзо почувствовал недовольство своей политикой, считает Стрельцов. Возглавляемая главой правительства коалиция одержала победу на проходивших в июле выборов в палату советников — верхнюю палату японского парламента. Однако, вопреки опросам общественного мнения, она не смогла получить две трети мест.

«В ходе избирательной кампании японский премьер стал объектом критики, потому что его усилия на российском направлении были неудачными и ничем не завершились», — говорит эксперт.

Протестующие, требующие передачи южных Курил Японии

Reuters

© Issei Kato

Как считает эксперт, у некоторых японских политиков появилось желание «сделать Россию боксёрской грушей», то есть заработать политические очки за счёт критики северного соседа.

«Сейчас, когда карты были открыты и стало ясно, что, хотя двусторонние переговоры по мирному договору номинально продолжают вестись, никакие документы подписаны не будут, тормоза и ограничители по отношению к Курильскому вопросу были сняты. Поэтому Курильский вопрос стал использоваться во внутриполитических интересах», — полагает Стрельцов.

По его мнению, японские политики и дальше будут использовать антироссийскую риторику.

«Даже сам Абэ, который настроен пророссийски, не сможет этот тренд переломить. Особенно сейчас оживилась оппозиция. Политика Абэ в российском направлении подвергается серьёзной критике, а ему даже нечего возразить, нет контраргументов», — уверен Стрельцов.

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Вместе с тем эксперты полагают, что спад в отношениях двух стран будет краткосрочным. В долгосрочной перспективе в Японии заинтересованы в сотрудничестве с РФ.

Бывший посол России в Токио Александр Панов в беседе с RT напоминает, что Абэ Синдзо не только декларирует, но и демонстрирует реальными действиями заинтересованность в хороших отношениях с Москвой. Так, в результате переговоров японского премьера и Владимира Путина в Осаке была достигнута договорённость о японских инвестициях на сумму $3 млрд в разработку газа на Ямале. Ни одно государство Запада ничего подобного не предлагает, отмечает Панов.

«Япония наиболее спокойно и умеренно реагировала на все события, которые «раскручивали» страны G7 в отношении России. Япония не поддерживает западные антироссийские санкции. Более того, между нашими странами развиваются и поддерживаются контакты в оборонной сфере, проходят регулярные встречи министров иностранных дел и министров обороны, что довольно сложно представить с другими странами G7», — говорит Панов.

Япония заинтересована в долгосрочных дружеских отношениях с Россией, отмечают эксперты. Как подчёркивает Панов, для Токио сближение с Москвой интересно ещё и потому, что японцы с тревогой наблюдают за усилением военных возможностей Китая. Поэтому Япония заинтересована в поддержании ровных корректных отношений с другой влиятельной региональной державой — Россией.