В Японии опубликовали результаты парламентских выборов

Возглавляемая японским премьером Абэ Синдзо правящая коалиция победила на выборах в верхнюю палату советников в парламенте Японии, сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования.

Как отмечается, при этом коалиция не смогла получить две третьих мест, которые нужны для пересмотра конституции.

В общей сложности коалиция Либерально-демократической партии и партии «Комэйто» получили 141 место, оппозиция и прочие партии получили 104 места в Палате советников.

«Думаю, мы получили от народа страны мандат для того, чтобы упорно продвигать меры, основанные на политической стабильности, и опираясь на это, проводить дипломатию и защищать интересы государства. Мы хотим оправдать эти ожидания», — цитирует агентство Абэ.

Ранее Абэ Синдзо заявил о своём желании заключить мирный договор с Россией до конца своего премьерского срока в 2021 году.