Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией до 2021 года
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Об этом он заявил в эфире японского телевидения.
«Я хочу продвинуть вперёд переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока», — цитирует его ТАСС.
Ранее Министерство иностранных дел России выразило Токио протест в связи с тем, что на сайте саммита G20 в Осаке появились материалы с обозначением Курильских островов как части Японии.
В конце июня российский президент Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии заявил о продолжении диалога по мирному договору.