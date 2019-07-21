Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией до 2021 года

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RT
Премьер-министр Японии Абэ Синдзо заявил о желании заключить мирный договор с Россией во время своего премьерского срока, который окончится в 2021 году.
Абэ заявил о желании заключить мирный договор с Россией до 2021 года
  • globallookpress.com
  • © Alexandr Liskin

Об этом он заявил в эфире японского телевидения. 

«Я хочу продвинуть вперёд переговоры, направленные на заключение договора в ходе моего срока», — цитирует его ТАСС.

Ранее Министерство иностранных дел России выразило Токио протест в связи с тем, что на сайте саммита G20 в Осаке появились материалы с обозначением Курильских островов как части Японии.

В конце июня российский президент Владимир Путин по итогам встречи с премьером Японии заявил о продолжении диалога по мирному договору.

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