МИД России выразил протест Японии в связи с обозначением Курил на G20

МИД России выразил протест японской стороне из-за появившихся на сайте саммита G20 в Осаке материалов, в которых Курильские острова были обозначены как часть Японии. Об этом на брифинге заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«2 июля в Министерстве иностранных дел России дипломату посольства Японии была вручена нота с выражением протеста по поводу использования японской стороной в освещении саммита «группы двадцати» материалов, в том числе аудиовизуальных, в которых южные Курильские острова Российской Федерации обозначены как территория Японии», — сказала она.

По словам дипломата, в ноте указывается на «злоупотребление японской стороной функциями председателя» G20 в целях продвижения необоснованных территориальных притязаний к России, которые противоречат соответствующим документам, закрепляющим итоги Второй мировой войны.

«Вынуждены отметить, что подобные действия идут вразрез с неоднократно декларировавшимся премьер-министром Японии Абэ намерением воздерживаться от шагов, которые способны нанести ущерб политической позиции другой стороны и в целом отрицательно сказаться на атмосфере российско-японских отношений», — подчеркнула она.

Ранее на официальном сайте G20 было опубликовано видео, в котором Курилы были обозначены как часть Японии.