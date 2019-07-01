На сайте G20 разместили видео с Курильскими островами в составе Японии
Южные острова Большой гряды Курильских островов, обозначенные как территория Японии, можно увидеть в самом начале видео.
Данный ролик, посвящённый японскому городу Осака, где в конце июня прошёл саммит G20, был размещён на YouTube-канале премьер-министра Японии Синдзо Абэ ещё в феврале.
Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не планирует спускать флаг над Южными Курилами.
В июне генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна продолжит переговоры с Россией для решения территориального вопроса и подписания мирного договора.