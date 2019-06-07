В Японии подтвердили планы продолжить «упорные» переговоры с Россией

Генеральный секретарь правительства Японии Ёсихидэ Суга заявил, что страна продолжит переговоры с Россией для решения территориального вопроса и подписания мирного договора.

«Правительство на основе своей базовой позиции, заключающейся в решении территориальной проблемы и последующим заключением мирного договора, намеревается продолжить упорные переговоры (с Россией. — RT)», — цитирует представителя японского кабмина ТАСС.

Он также напомнил о соглашении, которого достигли премьер-министр страны Синдзо Абэ и российский лидер Путин в ноябре 2018 года о том, что не следует «оставлять территориальный вопрос будущим поколениям».

Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.