В Японии отметили положительные сдвиги в отношениях с Россией

Глава японского МИД Таро Коно в начале встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым заявил, что в российско-японских отношениях наметились положительные сдвиги.

«Несмотря на то, что с нашей последней встречи прошло три недели в японо-российских отношениях наметились положительные сдвиги», — цитирует РИА Новости Коно.

Он также поприветствовал факт того, что «в преддверии визита Путина в Японию в июне не только на дипломатическом уровне, но и в самых широких областях Россия и Япония наращивают контакты».

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к дальнейшим шагам по смягчению визового режима с Японией.

Она отметила, что МИД ведёт переговоры на эту тему.