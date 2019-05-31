В Японии отметили положительные сдвиги в отношениях с Россией
«Несмотря на то, что с нашей последней встречи прошло три недели в японо-российских отношениях наметились положительные сдвиги», — цитирует РИА Новости Коно.
Он также поприветствовал факт того, что «в преддверии визита Путина в Японию в июне не только на дипломатическом уровне, но и в самых широких областях Россия и Япония наращивают контакты».
Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия готова к дальнейшим шагам по смягчению визового режима с Японией.
Она отметила, что МИД ведёт переговоры на эту тему.