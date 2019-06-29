Путин заявил о продолжении диалога по мирному договору с Японией
- Reuters
«Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен», — сказал Путин.
По его словам, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень.
Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.