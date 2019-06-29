Путин заявил о продолжении диалога по мирному договору с Японией

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Диалог по теме мирного договора между Россией и Японией будет продолжен, заявил российский президент Владимир Путин по итогам встречи с японским премьером Синдзо Абэ.
Путин заявил о продолжении диалога по мирному договору с Японией
  • Reuters

«Разумеется, мы с господином Абэ обсудили вопросы, касающиеся мирного договора, отметили в позитивном ключе, что министры иностранных дел двух стран наладили предметный диалог по этой непростой и чувствительной для обеих стран теме. Этот диалог будет продолжен», — сказал Путин.

По его словам, предстоит кропотливая работа по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень.

Ранее глава японского МИД Таро Коно в ходе встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым отметил положительные сдвиги в отношениях двух стран.

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