«Сломать скорлупу недоверия»: Синдзо Абэ изложил подход Японии к подписанию мирного договора с Россией

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что полон решимости работать над заключением мирного договора с Россией. Он призвал «сломать скорлупу недоверия» между Токио и Москвой, а также создавать благоприятные условия для ведения бизнеса. Накануне президент России Владимир Путин предложил главе кабмина Японии до конца года заключить мирный договор — без предварительных условий.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ призвал к улучшению атмосферы в двусторонних отношениях с Россией ради заключения мирного договора. На встрече с представителями японского бизнеса, работающего во Владивостоке, глава кабмина заявил, что Москве и Токио стоит «сломать скорлупу взаимного недоверия».

«Я полон решимости продвигаться вперёд в вопросе мирного договора на основе взаимного признания того, что сотрудничество между Японией и Россией принесёт значительные результаты... Я полон решимости преодолеть взаимные подозрения и сделать шаг вперёд», — цитирует Абэ агентство Kyodo.

По его словам, спустя более чем 70 лет после окончания Второй мировой войны важно развивать взаимопонимание между народами России и Японии и улучшать «экологию» для урегулирования спорных вопросов.

Говоря о существующем плане экономического сотрудничества двух стран, японский премьер призвал переходить «от проектов на бумаге к конкретной форме» и создавать благоприятные условия для ведения бизнеса.

При этом агентство отметило, что в ходе своего выступления Абэ не обозначил традиционную японскую позицию о необходимости разрешить вопрос принадлежности островов Южных Курил (Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи), территориальный спор вокруг которых является краеугольным камнем в процессе заключения мирного договора.

Также по теме База для дискуссий: Россия и Япония вырабатывают новый подход к урегулированию споров и заключению мирного договора Президент России Владимир Путин предложил японскому премьеру Синдзо Абэ до конца 2018 года заключить мирный договор без каких-либо...

Сдержанная позиция японского премьера, подразумевающая длительный процесс подготовки к заключению мирного договора, расходится с предложением российского лидера Владимира Путина, который 12 сентября на пленарном заседании Восточного экономического форума выступил с инициативой о возможном заключении мирного договора до конца 2018 года — без всяких предварительных условий. По словам президента, спорные вопросы Москва и Токио смогут решать уже на базе подписанного документа.

Как рассказал позднее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, такое предложение появилось у Путина прямо во время заседания ВЭФ-2018 и сформировалась с учётом озвученных Синдзо Абэ тезисов. Песков отметил, что решение территориальных споров — это длительный процесс, который иногда требует не одного десятилетия.

«Опыт решения таких сложных, растянутых по времени процессов у России есть, например с Китаем... Предлагается сначала подписать мирный договор, а потом уже, исходя из отношений мира, дружбы и сотрудничества, выходить на необходимые консенсусы», — заявил Песков.

Он добавил, что существует понимание того факта, что каждая сторона отталкивается от своих позиций, однако и российский президент, и японский премьер настроены на урегулирование этого вопроса.

«Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе»

В свою очередь, на итоговой пресс-конференции ВЭФ-2018 полпред президента России на Дальнем Востоке, вице-премьер Юрий Трутнев заявил, что Москва подходит к проблеме подписания мирного соглашения с Токио, руководствуясь прежде всего желанием поддерживать добрососедские отношения.

«Мир в отношениях создаёт фундамент, на котором возникают отношения. Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе. То, что ВЭФ стал площадкой, на которой происходит встреча Путина с лидерами Азиатско-Тихоокеанского региона, имеет фундаментальное значение. И здесь не оцениваем экономический эффект», — цитирует Трутнева РИА Новости.

При этом главный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга в ходе пресс-конференции в Токио отметил, что инициатива Владимира Путина говорит о его желании развивать двусторонние отношения.

«Заявление президента Путина свидетельствует о его сильном желании заключить мирный договор и ускорить развитие японско-российских отношений», — сказал Суга.

О готовности к реализации совместных с японской стороной проектов ещё до заключения мирного соглашения заявил на полях ВЭФ губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

«Мы приглашаем всех инвесторов инвестировать на Курилы. Я думаю, что те направления, которые у нас согласованы с японской стороной — это пять направлений: морекультура, туризм, вопросы экологии, сервиса, — они вполне возможны и приемлемы для работы японских инвесторов. Поэтому мы их ждём и предоставим все условия, чтобы им было там комфортно», — отметил губернатор.

Он добавил, что в регионе созданы максимально комфортные условия для работы японского бизнеса, и констатировал наличие такой заинтересованности.