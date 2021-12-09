Хранители «демократии»: почему США обвиняют Китай в намерении изменить мировой баланс сил

Китай намерен изменить существующий мировой порядок, поэтому активно наращивает свои военные возможности. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США Марк Милли. По его словам, Пекин собирается добиться силового паритета с Вашингтоном как на региональном, так и на глобальном уровне. Он также отметил, что это создаёт проблему геостратегического характера, так как меняется баланс сил в мире. Соединённые Штаты, по убеждению генерала, должны продолжать модернизацию своих вооружённых сил, чтобы сохранить военное превосходство над КНР. Ранее подобное мнение высказал и глава Пентагона Ллойд Остин, подчеркнув, что Пекин пытается «лишить Америку её глобальной роли лидера». Эксперты же считают, что США видят угрозу в каждой стране, которая хотя бы стремится проводить независимую политику.

Китай в последние годы активно наращивает свои военные возможности, чтобы изменить миропорядок, который установился после Второй мировой войны. Об этом заявил председатель Объединённого комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Марк Милли на форуме, организованном газетой The Wall Street Journal.

«В академическом смысле их (Китай. — RT) можно было бы назвать ревизионистской восходящей державой, в том смысле, что они хотят пересмотреть существующий глобальный свод правил. Этот глобальный свод правил был установлен по окончании Второй мировой войны в период с 1944 по 1945 год», — сказал Милли.

Для этого, отметил генерал, Пекин вкладывает значительные средства в развитие своих военно-морских сил и совершенствование военных технологий, в том числе в космической и киберсфере.

«Они создали комплексные вооружённые силы, объединяющие космическую и киберсферы, а также традиционные сухопутные войска, военно-морской флот и военно-воздушные силы. Кроме того, они их модернизировали, так что теперь у них очень хорошие потенциал и возможности», — указал Милли.

По словам генерала, КНР ещё пока не достигла в этом плане уровня Соединённых Штатов, но стремится стать «как минимум равноценной державой». И это представляет собой геополитическую проблему, считает глава КНШ. Ведь, таким образом, изменяется баланс сил и мир становится как минимум триполярным — с центрами влияния в России, Соединённых Штатах и Китае.

«Мы вступаем в мир, который становится более сложным в геостратегическом плане. (В нём присутствует. — RT) намного больше переменных. И мы также вступаем в мир, где технологии развиваются на уровне и со скоростью, никогда ранее невиданными в истории человечества. Так что (мир. — RT) становится значительно сложнее и потенциально более нестабильным», — выразил мнение генерал.

В связи с этим Милли подчеркнул, что США должны продолжать модернизировать свои вооружённые силы, чтобы удержать нынешнее военное превосходство над КНР.

«Вопрос в том, что в дальнейшем нам нужно приспосабливаться, развиваться и модернизироваться. Мы вступаем в эпоху, когда, как я считаю, мы станем свидетелями фундаментального изменения характера войны», — добавил он.

Председатель Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли

Reuters

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Ранее в Пентагоне заявляли, что ведомство работает над новыми стратегиями для проведения возможных будущих военных операций.

«Мы разрабатываем новые концепции операций, которые позволят воплотить в XXI веке американский подход к ведению боевых действий», — сказал 4 декабря глава Минобороны США Ллойд Остин на форуме, организованном Президентским фондом и институтом имени Рональда Рейгана.

Китай вызывает

В отношении роли Китая для США Ллойд Остин придерживается того же мнения, что и Марк Милли. Глава Пентагона назвал КНР «определяющим вызовом», который вынуждает Вашингтон всегда быть настороже, чтобы не позволить Пекину встать с ним на одну ступеньку. Ведь, по словам министра, китайское правительство недовольно нынешним миропорядком и намерено «лишить Америку её роли глобального лидера». Поэтому Соединённым Штатам приходится проводить постоянную модернизацию своих ВС и расширять своё присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Мы инвестируем в новые возможности, благодаря которым станем опаснее на более дальних расстояниях, повысим эффективность работы со скрытыми и беспилотными системами и получим бо́льшую устойчивость под водой, в космосе и киберпространстве. Мы также стремимся к более широкой расстановке сил в Индо-Тихоокеанском регионе, что поспособствует укреплению нашего потенциала сдерживания, противостоянию тактике принуждения и работе на передовой с нашими верными союзниками и партнёрами», — заявлял Остин.

Пентагон

Reuters

Вместе с тем в американском истеблишменте уверены, но не заставляют своих союзников и партнёров выбирать, кого предпочесть, — Соединённые Штаты или Китай. В частности, об этом сказала первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман, выступая на онлайн-форуме, организованном британской газетой Financial Times.

«Мы не заставляем выбирать между США и КНР. Но мы считаем, что другие страны должны ясно осознавать, какой набор (ценностей. — RT) они получат. Мы предлагаем систему, основанную на международных правилах», — цитировал ТАСС дипломата.

При этом она подчеркнула, что сотрудничество с Пекином может быть рискованным, так как КНР предлагает своим партнёрам технологии, с помощью которых ведёт слежку за пользователями, а также практикует «непрозрачное хранение личных данных». Однако Шерман признала, что с Китаем необходимо вести диалог по стратегической стабильности и возможным кризисным ситуациям.

Вместе с тем в Вашингтоне собираются укреплять свои связи с партнёрами и союзниками в Азиатско-Тихоокеанском регионе, чтобы снизить на него влияние Китая. Для этого планируется задействовать такие площадки, как Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), военно-технологические объединения QUAD (куда входят США, Индия, Австралия и Япония) и AUKUS (оборонный союз США, Австралии и Великобритании), разведывательный альянс Five Eyes (в него входят США, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Великобритания), а также стратегический «треугольник» США — Япония — Южная Корея.

Против хода истории

В Китае обвинения США в свой адрес не раз отвергали. В Пекине считают, что США приписывают КНР воинственные настроения и преувеличивают задачи Китая в ядерной сфере, чтобы подогревать истерию вокруг «китайской военной угрозы». Как отметил на брифинге 4 ноября официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, Вашингтон «руководствуется предрассудками» и «пренебрегает реальными фактами».

«На самом деле самый большой источник опасности для всего мира — сами же США», — цитировал ТАСС слова дипломата.

Министерство иностранных дел КНР

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В России также осуждают США за попытку сохранить свою гегемонию любой ценой, так как она «противоречит объективному ходу истории».

«Есть Китай, Индия, Бразилия, центры роста в Африке, в странах Латинской Америки и Азии. Формируется многополярный миропорядок, где будет несколько центров экономического роста, финансовой мощи, политического влияния. Не учитывать эту объективную тенденцию — значит, идти против естественного хода истории», — говорил 30 ноября глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с участниками научно-образовательной программы «Диалог во имя будущего — 2021».

«Информационная атака»

Эксперты отмечают, что США для достижения своих геополитических и политических задач никогда не гнушались самых разнообразных методов, считая, что цель оправдывает средства.

«Сегодня Вашингтоном активно используется следующая модель: они обвиняют других в том, что хотят сделать сами, и только после этого начинают действовать. Это в первую очередь является признаком низкой культуры, в том числе политической», — пояснил в беседе с RT генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин.

По его мнению, США и дальше будут таким образом испытывать терпение своих геополитических противников в лице не только Китая, но и России, пока не получат жёсткий отпор. Ведь в Белом доме никак не могут принять реальность, что они в мире не единственная супердержава и их роль как носителей демократии уже неактуальна.

«США считают себя хранителями демократии. Однако тот строй, который они продвигают, к настоящей демократии не имеет никакого отношения — это волюнтаризм. Таким образом, тот миропорядок, который сформировался к настоящему времени, абсолютно неприемлем почти для всех стран», — подчеркнул эксперт.

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В свою очередь, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин выразил мнение, что в отношении Китая США пытаются разыгрывать «советский сценарий».

«Чтобы легитимизировать свои меры по сдерживанию, Соединённым Штатам необходимо демонизировать КНР. Поэтому администрация президента Джо Байдена сейчас делает из Китая то же самое, что и из СССР, — «империю зла», — сказал в комментарии RT Блохин.

В связи с этим он отметил, что против Китая начинают постепенно разворачивать информационную кампанию, подобную той, что ведётся против России под «украинским предлогом».

«Недавно США объявили бойкот Олимпиады — 2022 в Пекине, а до этого КНР обвинили в распространении COVID-19, манипулировании курсом юаня, краже американских рабочих мест, загрязнении окружающей среды и других грехах. При этом информационная атака началась ещё при предыдущем президенте Дональде Трампе. Байден её просто продолжает, формируя антикитайские блоки, склоняя на свою сторону Индию, а также сдерживая развитие крупных китайских компаний ZTE и Huawei», — напомнил аналитик.

Он также подчеркнул, что США в принципе видят угрозу в каждой стране, которая проводит или хотя бы пытается проводить независимую политику.

«Любую такую страну США рассматривают как угрозу американскому порядку. А Россия и Китай идут в фарватере держав, пытающихся пересмотреть этот порядок и призывающих к формированию многополярного мира, что не может не раздражать США», — резюмировал Блохин.