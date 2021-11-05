В КНР выразили протест США за раздувание «китайской угрозы»

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Официальный представитель Минобороны Китая У Цянь заявил, что Пекин выражает протест Вашингтону за необоснованную критику наращивания ядерного потенциала и раздувание «китайской угрозы».
В КНР выразили протест США за раздувание «китайской угрозы»
  • Reuters

Об этом сообщает РИА Новости.

«Доклад (Пентагона. — RT) игнорирует факты и полон предрассудков... фабрикует так называемую «китайскую военную угрозу» и безосновательно критикует КНР за наращивание ядерной мощи», — говорится в заявлении.

В Китае выразили протест и сделали США строгое представление в связи с риторикой Пентагона.

Ранее в Минобороны Китая назвали США крупнейшим источником ядерных угроз в мире.

3 ноября издание The New York Times со ссылкой на доклад американского Министерства обороны сообщило, что Китай уже подошёл к формированию ядерной триады и к 2027 году сможет иметь 700 ядерных боеголовок.

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