В Пентагоне не исключили, что КНР уже обладает ядерной триадой

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В Пентагоне полагают, что Китай уже подошёл к формированию ядерной триады и к 2027 году может иметь 700 ядерных боеголовок.
В Пентагоне не исключили, что КНР уже обладает ядерной триадой
  • Reuters

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на доклад американского Министерства обороны.

«Китай, вероятно, уже сформировал новорождённую «ядерную триаду», разработав способную нести ядерный заряд баллистическую ракету воздушного базирования, а также улучшив ядерный потенциал наземного и морского базирования», — говорится в докладе.

В июне общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

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