США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году
- Pixabay
Как говорится на сайте организации, второе место по тратам на ядерное оружие занял Китай, а третье — Россия.
В КНР на соответствующие цели потратили $10,1 млрд, а в России $8 млрд. Замыкают пятёрку в данном списке Великобритания с $6,2 млрд и Франция с $5,7 млрд.
Уточняется, что расходы всех стран на ядерное оружие в 2020 году составили $72,6 млрд.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о развитии потенциала ядерной триады страны.