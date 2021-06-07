Общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

Как говорится на сайте организации, второе место по тратам на ядерное оружие занял Китай, а третье — Россия.

В КНР на соответствующие цели потратили $10,1 млрд, а в России $8 млрд. Замыкают пятёрку в данном списке Великобритания с $6,2 млрд и Франция с $5,7 млрд.

Уточняется, что расходы всех стран на ядерное оружие в 2020 году составили $72,6 млрд.

Ранее президент России Владимир Путин рассказал о развитии потенциала ядерной триады страны.