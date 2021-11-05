В Минобороны Китая назвали США крупнейшим источником ядерных угроз в мире

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Соединённые Штаты остаются крупнейшим источником глобальных ядерных угроз. Такое мнение выразил официальный представитель Министерства обороны КНР У Цянь.
В Минобороны Китая назвали США крупнейшим источником ядерных угроз в мире
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«США за последние годы ускорили развитие военной мощи в ядерной, космической и киберсфере, а также в области гиперзвуковых технологий, они бесцеремонно вышли из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и Договора об ограничении систем противоракетной обороны», — цитирует РИА Новости У Цяня.

По его словам, Соединённые Штаты обладают крупнейшим в мире ядерным потенциалом и при этом по-прежнему продолжают его наращивать и снижать ядерный порог.

Представитель китайского Минобороны подчеркнул, что «США являются крупнейшим источником глобальной ядерной угрозы».

В июне общественная организация «Международная кампания за ликвидацию ядерного оружия» подготовила доклад, в котором говорится, что США стали мировым лидером по расходам на ядерное оружие в 2020 году, потратив на него $37,4 млрд.

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