Путин: Россия знает, что США опережают Китай по созданию гиперзвукового оружия

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Россия знает, что Соединённые Штаты немного опережают Китай в разработке гиперзвукового оружия, просто «никто об этом не шумит», сообщил российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!».
Путин: Россия знает, что США опережают Китай по созданию гиперзвукового оружия
  • AP

«Вот вы сказали об испытании Китаем гиперзвукового оружия. Успешно испытание прошло. И мы видели реакцию наших американских партнёров на этот счёт. Но мы-то знаем, что американские партнёры чуть-чуть всё-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия. Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит. Так же, как никто не шумел о том, когда они испытали противоспутниковое оружие десять лет назад — и имеют его. Вот Россия провела такое испытание совсем недавно — шума было на весь мир», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что Россия считает важным вести диалог по стратегической стабильности с США и Китаем.

Также Путин рассказал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты со скоростью 9 Махов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

Шойгу также заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.

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