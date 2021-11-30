Путин: Россия знает, что США опережают Китай по созданию гиперзвукового оружия
- AP
«Вот вы сказали об испытании Китаем гиперзвукового оружия. Успешно испытание прошло. И мы видели реакцию наших американских партнёров на этот счёт. Но мы-то знаем, что американские партнёры чуть-чуть всё-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия. Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит. Так же, как никто не шумел о том, когда они испытали противоспутниковое оружие десять лет назад — и имеют его. Вот Россия провела такое испытание совсем недавно — шума было на весь мир», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.
Он подчеркнул, что Россия считает важным вести диалог по стратегической стабильности с США и Китаем.
Также Путин рассказал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты со скоростью 9 Махов.
Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.
Шойгу также заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.