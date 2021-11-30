Путин: Россия знает, что США опережают Китай по созданию гиперзвукового оружия

Россия знает, что Соединённые Штаты немного опережают Китай в разработке гиперзвукового оружия, просто «никто об этом не шумит», сообщил российский президент Владимир Путин во время выступления на пленарном заседании инвестиционного форума «Россия зовёт!».

«Вот вы сказали об испытании Китаем гиперзвукового оружия. Успешно испытание прошло. И мы видели реакцию наших американских партнёров на этот счёт. Но мы-то знаем, что американские партнёры чуть-чуть всё-таки впереди по созданию гиперзвукового оружия. Они просто об этом не говорят, и никто об этом не шумит. Так же, как никто не шумел о том, когда они испытали противоспутниковое оружие десять лет назад — и имеют его. Вот Россия провела такое испытание совсем недавно — шума было на весь мир», — сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста.

Он подчеркнул, что Россия считает важным вести диалог по стратегической стабильности с США и Китаем.

Также Путин рассказал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты со скоростью 9 Махов.

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

Шойгу также заявил, что Россия успешно испытала перспективную систему, которая «ювелирно» поразила старый спутник.