Шойгу высказался о поражении российского неработающего космического аппарата

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ликвидация российского неработающего космического аппарата прошла «ювелирно».

«Мы действительно испытали успешно перспективную систему. Она «ювелирно» поразила старый спутник», — цитирует Шойгу РИА Новости.

Он заверил, что образовавшиеся после этого фрагменты не представляют никакой угрозы для космической деятельности.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

В свою очередь, глава МИД России Сергей Лавров назвал лицемерием обвинения США о создаваемых Россией рисках в космосе.