Лавров назвал лицемерием обвинения США о создаваемых Россией рисках в космосе

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Глава МИД России Сергей Лавров назвал лицемерием обвинения США в адрес России о создании рисков по мирному использованию космоса.
Лавров назвал лицемерием обвинения США о создаваемых Россией рисках в космосе
  • РИА Новости

«Заявлять, что Россия создаёт риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — сказал он в ходе совместного выступления на пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, трансляцию которой ведёт RT.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

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