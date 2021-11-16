Лавров назвал лицемерием обвинения США о создаваемых Россией рисках в космосе

Глава МИД России Сергей Лавров назвал лицемерием обвинения США в адрес России о создании рисков по мирному использованию космоса.

«Заявлять, что Россия создаёт риски для деятельности по мирному использованию космического пространства, — это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет», — сказал он в ходе совместного выступления на пресс-конференции с председателем комиссии Африканского союза Мусой Факи Махаматом, трансляцию которой ведёт RT.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.