Блинкен: испытания противоспутниковых систем России угрожают исследованиям космоса
Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.
Как отмечается, «результатом испытания стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите, а поскольку они будут находиться там долго, это создает угрозу космическим объектам и спутникам».
«Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен.
Он подчеркнул, что испытанием поставлена под угроза безопасность космических исследователей.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США.