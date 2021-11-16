Блинкен: испытания противоспутниковых систем России угрожают исследованиям космоса

Госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен заявил, что испытание Россией противоспутниковых систем поставило под угрозу безопасность космических исследований.

Соответствующая информация приводится на сайте Госдепа.

Как отмечается, «результатом испытания стало появление полутора тысяч заметных обломков на орбите, а поскольку они будут находиться там долго, это создает угрозу космическим объектам и спутникам».

«Кроме того, это значительно увеличит риск для космонавтов и Международной космической станции, а также других видов деятельности человека в космосе», — заявил Блинкен.

Он подчеркнул, что испытанием поставлена под угроза безопасность космических исследователей.

Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США.