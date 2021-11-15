В США заявили о разрабатываемом Россией противоспутниковом оружии

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Россия якобы разрабатывает противоспутниковое оружие, которое может угрожать США.

«Мы пристально следим за различными средствами, которые Россия, по-видимому, хочет разработать, которые могут угрожать не только интересам нашей национальной безопасности, но и интересам безопасности других космических держав», — цитирует РИА Новости Кирби.

По его словам, США не получали от российской стороны предупреждения об испытаниях оружия.

В свою очередь, официальный представитель Госдепа Нед Прайс на брифинге заявил, что Россия якобы провела испытание противоспутниковой ракеты.

По его словам, Вашингтон намерен работать с союзниками и партнёрами для подготовки ответа на «безответственные действия» России.

В апреле 2020 года командование Космических сил США заявило о проведении российскими военными испытания противоспутниковой ракеты прямого перехвата DA-ASAT (Direct-ascent anti-satellite).

Замглавы МИД России Сергей Рябков, комментируя эти утверждения, заявил, что США выдумывают предлоги, чтобы игнорировать предложения российской стороны по созданию правовой базы для предотвращения гонки вооружений в космосе.

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