Эксперт оценил слова генерала США о российском оружии против спутников

Директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберёзкин в беседе с RT прокомментировал заявление командующего Космическими силами США Джона Реймонда о том, что Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить их.

Подберёзкин подчеркнул, что именно США инициировали вывод оружия в космос и подготовку нескольких типов вооружений.

Вместе с этим эксперт отметил, что ни для кого не является секретом тот факт, что у России есть возможности для уничтожения спутников.

«Прежде всего это новая система С-500, которая в этом году начнёт поступать на вооружение... Также самолёты-перехватчики: МиГ-31 и сейчас готовится к производству ещё один — МиГ-41 (он уже в стадии конструирования), которые способны будут поражать космические объекты», — пояснил он.

При этом Подберёзкин добавил, что Россия предлагает США запретить развёртывание оружия в космосе, но получает отказ.

«Если вы так беспокоитесь относительно «угрозы» своим спутникам, так давайте заключим договор о том, чтобы запретить противоспутниковое оружие», — отметил специалист.

Также Подберёзкин высказал мнение, что заявление Реймонда может быть связано с желанием военных США получить дополнительное финансирование.

«Ресурсов они выделяют в несколько раз больше на эти цели... Наши расходы в десятки раз меньше... США будут дальше развивать и всячески будут в том числе использовать коммерческие запуски в военных целях, что они сейчас и делают», — заключил собеседник RT.

Ранее Реймонд заявил, что Россия и Китай разработали оружие, которое может нарушить работу американских спутников или даже уничтожить их.

Вместе с этим генерал подчеркнул, что главная цель американской стороны состоит в том, чтобы «не попасть конфликт», который может начаться в космосе.