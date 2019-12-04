Путин: США рассматривают космос как театр военных действий

Соединённые Штаты рассматривают космос как театр военных действий и планируют там боевые операции, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию ВМФ.

Он отметил, что некоторые страны активно развивают современные космические системы военного и двойного назначения, дополняют и совершенствуют их технические характеристики.

«А военно-политическое руководство США вообще открыто рассматривает космическое пространство в качестве театра военных действий», — цитирует Путина РИА Новости.

По его словам, для сохранения стратегического превосходства Вашингтон ускоренно создаёт космические силы, которые уже проводят мероприятия оперативной подготовки.

Ранее руководитель Главного оперативного управления Генштаба Андрей Стерлин заявил, что США отказываются вести переговоры с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе.