Генштаб: США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе

Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба России Андрей Стерлин заявил, что Соединённые Штаты отказываются вести переговоры с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе.

По его словам, Пентагон рассматривает космос «в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу манёвра на данном направлении».

«В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях», — цитирует РИА Новости Стерлина.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, таких как Марс.

Он добавил, что также NASA должны беспокоить сферы обороны и науки.