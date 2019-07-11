Генштаб: США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе

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Начальник Главного оперативного управления Генерального штаба России Андрей Стерлин заявил, что Соединённые Штаты отказываются вести переговоры с Россией и Китаем по неразмещению оружия в космосе.
Генштаб: США отказываются от переговоров о неразмещении оружия в космосе
  • Reuters

По его словам, Пентагон рассматривает космос «в качестве потенциального театра военных действий и требует сохранить полную свободу манёвра на данном направлении».

«В связи с этим США отказываются от переговоров на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космосе и формирования международно-правовой базы, ограничивающей их возможности по использованию космоса в военных целях», — цитирует РИА Новости Стерлина.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал NASA не думать о полётах на Луну, а сосредоточиться на более масштабных проектах, таких как Марс.

Он добавил, что также NASA должны беспокоить сферы обороны и науки.

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