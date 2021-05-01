В США рассказали о созданном Россией оружии для уничтожения спутников
- AFP
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Об этом пишет The Washington Post.
«Космос — это сфера боевых действий... и это то, что действительно материализовалось за последние несколько лет, когда и Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, способное либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли, из космоса или в киберпространстве», — сказал он.
Вместе с этим генерал подчеркнул, что, несмотря на то что власти США считают космос возможной областью будущих боевых действий, главная цель американской стороны состоит в том, чтобы «не попасть конфликт», который может начаться там или распространится на околоземную орбиту.
В связи с этим, как отметил Реймонд, Соединённым Штатам необходимо сделать всё, чтобы космическая сфера была безопасна для всех.
Ранее российское правительство одобрило продление до конца 2030 года соглашения с США о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях.