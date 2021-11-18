Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе ракетой «Циркон» в Белом море

Министр обороны Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море.

«Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» в Белом море», — цитирует РИА Новости сообщение Минобороны.

17 ноября ракета «Циркон», пуск которой был выполнен с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием.

В начале октября Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

Военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с телеканалом «360» прокомментировал испытания.