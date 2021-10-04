ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск»

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Военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Об этом проинформировали в российском Минобороны.
ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подлодки «Северодвинск»
  • © РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ

«Военно-морской флот России впервые провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск», — приводит ТАСС сообщение.

Отмечается, что «стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря».

«По данным объективного контроля, полёт ракеты соответствовал заданным параметрам, она поразила условную цель», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что «испытательная стрельба ракетой «Циркон» с атомной подводной лодки признана успешной».

В августе сообщалось, что Министерство обороны России подписало контракт с НПО машиностроения на поставку гиперзвуковых ракет «Циркон».

В июле фрегат «Адмирал Горшков» успешно произвёл пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря. Она прямым попаданием поразила цель на побережье Баренцева моря, которая находилась на расстоянии 350 км.

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