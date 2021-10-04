Военный эксперт Литовкин рассказал о преимуществах ракеты «Циркон»

Полковник в запасе Виктор Литовкин в беседе с RT прокомментировал сообщение о прошедших в акватории Баренцева моря испытаниях ракеты «Циркон».

«Главное её преимущество — в самом названии: гиперзвуковая ракета «Циркон»... Эта ракета достигнет цели в любое время суток и при любых погодных условиях. Это главное преимущество этой ракеты. Как выяснилось после сегодняшних испытаний, ракета также может стартовать из-под воды, с подводной лодки. То есть её пуск будет незаметен… «Циркон» может стартовать и с надводных кораблей. Это почти универсальная ракета, что создаёт ей решающее преимущество перед вероятным противником», — рассказал эксперт.

Он отметил, что «Циркон» — не единственная гиперзвуковая ракета на вооружении России.

«У нас есть ещё гиперзвуковая ракета «Кинжал», которая стартует из-под самолёта и может наносить удары с воздуха. Летает она на 2 тыс. км. А если учесть, что «Кинжал» несёт самолёт МиГ-31, радиус действия которого — 2,5 тыс. км, то дальность ракеты составляет 4,5 тыс. км», — добавил Литовкин.

Ранее стало известно, что военно-морской флот России провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Отмечается, что «стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря».