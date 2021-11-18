Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую мишень в Белом море прямым попаданием

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Гиперзвуковая ракета «Циркон», пуск которой был выполнен с фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков», поразила морскую цель в Белом море прямым попаданием.
Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую мишень в Белом море прямым попаданием
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«По данным объективного контроля, полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием», — сообщили в Минобороны России.

Ранее фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».

В октябре стало известно, что в ходе государственных испытаний российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» были впервые запущены с атомной субмарины, причём как из надводного, так и из подводного положений.

Подробнее — в материале RT.  

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