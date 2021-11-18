Гиперзвуковая ракета «Циркон» поразила морскую мишень в Белом море прямым попаданием
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- РИА Новости
«По данным объективного контроля, полёт гиперзвуковой ракеты соответствовал заданным параметрам. Цель поражена прямым попаданием», — сообщили в Минобороны России.
Ранее фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон».
В октябре стало известно, что в ходе государственных испытаний российские гиперзвуковые ракеты «Циркон» были впервые запущены с атомной субмарины, причём как из надводного, так и из подводного положений.
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