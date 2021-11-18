Фрегат «Адмирал Горшков» провёл испытательную стрельбу гиперзвуковой ракетой «Циркон»

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил пуск гиперзвуковой ракеты «Циркон», сообщили в Минобороны России.

«Экипаж фрегата Северного флота «Адмирал Флота Советского Союза Горшков» в рамках завершающегося цикла испытаний гиперзвукового ракетного оружия выполнил очередную стрельбу ракетой «Циркон», — заявили в ведомстве.

Ранее российский президент Владимир Путин сообщил, что в России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», она начнёт поступать на вооружение ВМФ со следующего года. Он также добавил, что испытания подтвердили уникальность установки «Пересвет» и комплексов «Кинжал» и «Авангард».