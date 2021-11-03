Гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение ВМФ со следующего года

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В России завершаются испытания гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон», она начнёт поступать на вооружение ВМФ со следующего года, заявил президент страны Владимир Путин. Он также добавил, что испытания подтвердили уникальность установки «Пересвет» и комплексов «Кинжал» и «Авангард».
Гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение ВМФ со следующего года
  • © Пресс-служба Минобороны РФ
  • РИА Новости

«В ходе тестирования она (ракета «Циркон». — RT) точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.

Со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России, добавил глава государства. Его слова приводит РИА Новости.

4 октября Военно-морской флот провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».

Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.

В сети появилось видео запуска.

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