Гиперзвуковые ракеты «Циркон» начнут поступать на вооружение ВМФ со следующего года
- © Пресс-служба Минобороны РФ
- РИА Новости
«В ходе тестирования она (ракета «Циркон». — RT) точно в полном соответствии с заданием поразила как наземные, так и морские цели из подводного положения и с надводных кораблей», — сказал Путин на совещании с руководством Минобороны и предприятий ОПК.
Со следующего года эти ракеты начнут поступать на оснащение Военно-морского флота России, добавил глава государства. Его слова приводит РИА Новости.
4 октября Военно-морской флот провёл испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск».
Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.
В сети появилось видео запуска.