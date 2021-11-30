Путин рассказал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты со скоростью 9 Махов

Российский лидер Владимир Путин в ходе инвестиционного форума «Россия зовёт!» рассказал об успешном испытании гиперзвуковой ракеты со скоростью 9 Махов.

«Мы сейчас испытали, и успешно, и с начала года у нас будут на вооружении уже новые ракеты морского базирования гиперзвуковые, 9 Махов. Подлётное время будет для тех, кто отдаёт приказы, тоже пять минут», — цитирует РИА Новости президента.

17 ноября глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил Путину об успешной стрельбе гиперзвуковой ракетой «Циркон» с фрегата Северного флота в Белом море.

В начале октября ВМФ России провёл испытания ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск». Стрельба была произведена по условной морской цели в акватории Баренцева моря.