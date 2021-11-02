Обвинение во лжи: как развивается скандал между Францией и англосаксонскими странами из-за AUKUS и субмарин

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи из-за разрыва контракта на строительство французских подлодок для Канберры. В свою очередь, Моррисон сообщил, что не обманывал Макрона и говорил ему ещё в июне, что субмарины Франции не будут удовлетворять нужды австралийской стороны. Эти заявления прозвучали после контактов Макрона с президентом США Джо Байденом, премьером Великобритании Борисом Джонсоном и самим Моррисоном. По мнению экспертов, выпад французского лидера в сторону премьер-министра Австралии говорит о том, что прошедшие переговоры Франции с тремя англосаксонскими странами не смогли сгладить ситуацию вокруг создания AUKUS.

Президент Франции Эммануэль Макрон обвинил премьер-министра Австралии Скотта Моррисона во лжи из-за разрыва контракта на строительство французских подводных лодок для Канберры.

«Я не думаю, я знаю это», — заявил Макрон, отвечая на вопрос австралийского журналиста Бивена Шилдса на полях саммита G20, солгал ли австралийский премьер.

Макрон также дал ответ на вопрос, может ли он теперь доверять Моррисону.

«Посмотрим, что он (премьер Австралии. — RT) сделает, — сказал французский лидер. — Просто я хочу сказать: когда кого-то уважаешь, ты должен быть искренним и вести себя в соответствии с этой ценностью».

I ask French President Emmanuel Macron whether Scott Morrison lied to him: “I don’t think, I know.” pic.twitter.com/3tcg4xrl90 — Bevan Shields (@BevanShields) October 31, 2021

В свою очередь, Моррисон заявил журналистам, что не обманывал Макрона и говорил ему ещё в июне, что французские подводные лодки не смогут удовлетворять нужды австралийской стороны.

Напомним, отношения Франции с Австралией, а также с США и Великобританией обострились после того, как эти три англосаксонские страны 15 сентября объявили о создании оборонного партнёрства AUKUS и Вашингтон пообещал Канберре передать технологии для строительства собственных атомных подводных лодок. На этом фоне австралийская сторона заявила о своём решении расторгнуть контракт на поставку 12 французских ударных субмарин класса Attack. Париж посчитал этот шаг предательством со стороны своих союзников, назвав это «ударом в спину».

После переговоров

Стоит отметить, что обвинение Макрона в адрес премьера Австралии прозвучало после встречи французского лидера с Джо Байденом, которая состоялась на прошлой неделе. Тогда глава Белого дома заявил, что Вашингтон повёл себя «неуклюже» в отношении Парижа при формировании оборонного партнёрства AUKUS.

«Думаю, в сложившейся ситуации мы действовали, скажем так, неуклюже. Не очень-то изящно», — сказал Байден.

По словам американского лидера, у него «сложилось впечатление, что Франция задолго была уведомлена о срыве соглашения».

«Клянусь, я не знал, что это было не так», — подчеркнул он.

Глава Белого дома также отметил, что Франция — «крайне ценный» партнёр для США и «сильная держава сама по себе».

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«Мы слишком многого добились вместе, разделив беды и радости и разделяя общие ценности, чтобы что-то могло разрушить наши отношения», — заявил Байден.

Макрон, в свою очередь, отметил, что сейчас очень важно сделать так, чтобы подобное, как в ситуации вокруг AUKUS и подлодок, «наверняка не могло повториться в будущем».

Уже после встречи с американским лидером президент Франции подчеркнул, что Париж и Вашингтон находятся в процессе восстановления доверия.

«Мы сейчас восстанавливаем доверие. В вопросе доверия, как в любви: заявления — это хорошо, но доказательства — лучше», — приводит его слова телеканал BFM TV.

Помимо переговоров с США, Франция также провела обсуждение ситуации вокруг AUKUS и подлодок с Великобританией и Австралией.

28 октября состоялся телефонный разговор Макрона с Моррисоном впервые после отказа Канберры от контракта с Парижем на поставку подводных лодок. Французский лидер подчеркнул, что одностороннее решение австралийской стороны отказаться от сделки в пользу другого проекта подорвало отношения доверия между двумя странами. По словам Макрона, Австралия должна предложить конкретные действия по пересмотру двусторонних контактов.

Елисейский дворец

AFP

© Ludovic MARIN / POOL

Позже по итогам саммита G20 в Риме Макрон сообщил на пресс-конференции, что обсудил с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном ситуацию вокруг AUKUS. Как отметил французский лидер, он сказал Джонсону, что поведение Лондона относительно формирования нового оборонного партнёрства трёх англосаксонских стран не было поведением союзника.

В ожидании компенсаций

По мнению старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, выпад Макрона в сторону Моррисона говорит о том, что прошедшие переговоры Франции с США, Австралией и Великобританией, а также «реверансы главы Белого дома» в адрес Парижа не смогли сгладить ситуацию вокруг AUKUS.

«Хотя и имели место контакты Парижа с Вашингтоном, Канберрой и Лондоном на высшем уровне по поводу оборонного союза и подводных лодок, а также наблюдалось стремление Байдена нивелировать конфликт, он всё же продолжается. Об этом свидетельствуют недавние заявления Макрона и австралийского премьера. Но тезис французского лидера о лжи был адресован не только Австралии, но и США с Великобританией», — отметил эксперт в беседе с RT.

Оленченко считает, что своей довольно жёсткой риторикой Макрон хочет показать англосаксонским партнёрам, что, «несмотря на их экивоки в сторону Парижа», французская сторона остаётся при своём мнении и намерена его отстаивать.

«Франция продолжает считать, что создание AUKUS, которое повлекло за собой аннулирование заказа на подлодки, — это чистой воды обман и предательство. И Макрон на полях саммита G20 ещё более откровенно расставил все точки над i, конкретизировав свою позицию», — сказал аналитик.

Схожее мнение в комментарии RT высказал и ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. По его словам, президент Франции хочет показать, что его страна не позволит относиться к ней с пренебрежением, игнорируя её интересы.

«Ведь по сути три англосаксонских государства наглым образом не посчитались с Парижем. И это было крайне неприятно и даже оскорбительно для французской стороны, поскольку речь идёт о союзниках по НАТО. Макрон же сейчас показывает, что его республика — равноправный игрок наряду с США, Австралией и Великобританией на международной арене», — отметил он.

Оленченко пояснил, что публичность заявлений, с которыми Макрон выступил перед австралийскими журналистами, говорит о том, что Париж ждёт от Канберры извинений и компенсаций за нанесённый ущерб.

«Этого же Франция ожидает и от США с Великобританией, которые сыграли в этом немаловажную роль. Кроме того, Макрон за счёт таких намёков стремится укрепить свой авторитет как внутри страны, так и на международной арене, показывая, что не примет просто к сведению позицию англосаксонских стран и ждёт от них конкретных шагов по восстановлению доверия в двухсторонних контактах», — заявил эксперт.

Флаг Франции

Reuters

© Benoit Tessier

Как пояснил Фёдоров, Париж, возможно, надеется на участие в тендере закупки вооружений для Австралии.

«Австралийцы говорили, что планируют потратить значительные средства на покупку военной техники. Не исключено, что французам помогут выиграть в этой гонке, чтобы они забыли неприятности вокруг срыва контракта на приобретение Канберрой французских субмарин. Однако это всё равно не покроет те убытки, которые Париж понесёт из-за отмены сделки», — считает аналитик.

Однако Вашингтон, Канберра и Лондон в любом случае хотели бы «спустить на тормозах» этот конфликт, заметил Оленченко.

По мнению эксперта, новое оборонное партнёрство англосаксонских стран и разрыв контракта с Францией на поставку подлодок Австралии ещё долго будут камнем преткновения между союзниками и свидетельством того, что никакого консолидированного Запада нет.