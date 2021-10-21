Во избежание прецедента: как в МАГАТЭ намерены проконтролировать сделку США и Австралии по атомным субмаринам

Сделка США и Австралии по атомным подводным лодкам в рамках AUKUS может создать прецедент для других стран, заинтересованных в АПЛ. Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. По его словам, пока не существует определённого механизма, который бы контролировал безопасную передачу ядерных технологий неядерным странам. В связи с этим он отметил, что в рамках МАГАТЭ создана рабочая группа, которая должна будет заняться данным вопросом. Эксперты считают, что в нынешних условиях необходимы меры по контролю за распространением ядерных технологий, чтобы у третьих стран не было возможности использовать их в немирных целях.

Соглашение между США и Австралией по строительству атомных подводных лодок в рамках партнёрства AUKUS может стать прецедентом, и «нельзя исключать», что другие страны захотят воспользоваться им для реализации собственных аналогичных проектов. Об этом заявил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси во время визита в Вашингтон.

При этом, по его словам, пока ещё нет механизма, который бы гарантировал, что ядерные технологии, переданные третьим странам, не будут использованы для создания оружия. Поэтому разработкой соответствующих мер по контролю должна будет заняться специально созданная в МАГАТЭ группа.

«Я уже создал рабочую группу в рамках инспектората (МАГАТЭ), в состав которой вошли очень опытные инспектора по вопросам гарантий и юридические эксперты, чтобы изучить этот вопрос», — цитирует Guardian Гросси.

Гендиректор МАГАТЭ подчеркнул, что должны быть разработаны соответствующие договорённости о надлежащем использовании технологий и материалов, которые получит Австралия. По его словам, эту тему он уже поднимал на встрече с госсекретарём США Энтони Блинкеном. Согласно заявлению Гросси, в рамках альянса AUKUS США и Великобритания несут ответственность за то, чтобы ядерные материалы и технологии были доставлены в Австралию безопасным способом, не повышающим риски распространения ядерного оружия.

«Необходимо заключить специальные соглашения, чтобы обеспечить гарантии в отношении всех технологий и материалов, которые они получат... Сейчас мы должны тщательно проработать все детали, чего никогда раньше не делалось, и это крайне трудоёмкий процесс», — добавил Гросси.

Он также отметил, что пока ограничивающим фактором для тех стран, которые захотят последовать примеру Австралии, являются технические проблемы при строительстве атомных субмарин.

«Обеспечить безопасную эксплуатацию ядерного реактора на подводной лодке — очень сложная задача», — сказал гендиректор МАГАТЭ.

Гендиректор МАГАТЭ Рафаель Гросси

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При этом он отметил, что ещё в 2018 году Иран информировал МАГАТЭ о своих намерениях начать программу по оснащению своих ВМС субмаринами с атомными энергетическими установками. Эта же тема иранскими официальными лицами затрагивалась и в сентябре на полях Генеральной ассамблеи ООН, причём они указывали на сделку США и Австралии как на прецедент.

Вместе с тем, как ранее указывал Рафаэль Гросси, сделка между США и Австралией по атомным подводным лодкам как таковая не противоречит Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Авторы этих норм, составленных несколько десятков лет назад, предусмотрели или включили в них случаи, когда страна, даже не входящая в число пяти постоянных членов Совета безопасности ООН, хотела бы воспользоваться возможностью иметь в своём распоряжении военно-морские ядерные силовые установки», — говорил он в интервью отраслевому ресурсу Energy Intelligence.

Однако гендиректор МАГАТЭ ранее подчёркивал, что ядерные материалы, которые будут передаваться в виде топлива, могут содержать высокообогащённый уран оружейного уровня.

Ядерные вопросы

Несмотря на то что Вашингтон, Канберра и Лондон ранее выражали готовность работать с МАГАТЭ над определением пути получения Австралией АПЛ, Россия и Китай выразили своё беспокойство относительно распространения ядерных технологий.

В частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков отмечал, что сделка США и Австралии может привести к появлению у последней ядерной инфраструктуры.

«Уже сейчас очевидным является то, что такое партнёрство не будет способствовать укреплению Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Создаются потенциальные риски использования ещё одного неядерного государства для развёртывания объектов военной ядерной инфраструктуры ядерных государств. Это увеличивает уровень международной нестабильности и противоречит задачам сокращения арсеналов ядерного оружия», — говорил он на заседании первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам контроля над вооружениями.

По его словам, несмотря на то что строительство АПЛ неядерным государством — участником ДНЯО не запрещено договором, оно «может создать весьма негативный прецедент в части осуществления гарантий МАГАТЭ».

Также в МИД РФ ранее указывали на необходимость обеспечить прозрачность в вопросе столь чувствительного проекта, который должен осуществляться под надзором со стороны МАГАТЭ.

«Необходимо, чтобы при любых обстоятельствах здесь были тщательно соблюдены все основные уставные права и задачи МАГАТЭ и обеспечено неукоснительное соблюдение Соглашения о гарантиях между Австралией и агентством в связи с ДНЯО. Исключительно важно обеспечить необходимую транспарентность в этом вопросе, чтобы государства — члены агентства имели полную картину происходящего», — говорилось в заявлении российской делегации на сентябрьской сессии Совета управляющих МАГАТЭ в Вене.

В Китае на перспективу получения Австралией АПЛ отреагировали более резко, назвав это «актом распространения ядерного оружия».

«США и Великобритания, являясь ядерными державами, экспортируют Австралии, которая не входит в ядерный клуб, такие сверхчувствительные технологии, как атомные подводные лодки и пригодный для создания ядерного оружия высокообогащённый уран. Однако у механизмов МАГАТЭ нет возможности проводить эффективную верификацию. Это в чистом виде акт распространения ядерного оружия», — заявлял на брифинге 30 сентября официальный представитель Министерства обороны КНР старший полковник У Цянь.

Здание Минобороны КНР

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В китайском Министерстве иностранных дел усмотрели в сделке США и Австралии угрозу стратегическому балансу в регионе и пренебрежение Канберрой её обязательствами в рамках Договора о безъядерной зоне в южной части Тихого океана.

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«Эти действия нанесут удар по системе нераспространения ядерного оружия, нанесут ущерб Договору о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана, подорвут усилия стран АСЕАН по созданию безъядерной зоны в Юго-Восточной Азии. Это типичный образец высокомерного отношения», — заявил глава МИД КНР Ван И.

Он также отметил, что пример сделки по АПЛ подталкивает другие региональные государства к форсированному наращиванию военной мощи — вплоть до стремления к преодолению ядерного порога — и повышает тем самым риски военного конфликта.

«С одной стороны, США оказывают давление на некоторые страны и под предлогом развития ими ядерных технологий накладывают на них санкции, а с другой — они сами в то же время открыто передают ядерные технологии неядерным странам, что является типичным примером двойных стандартов», — указывал глава китайского внешнеполитического ведомства.

Тонкая грань

Эксперты отмечают, что намерения США и Австралии строить атомные подводные лодки балансируют на тонкой грани соответствия Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Конечно, юридически в ДНЯО есть окошки касательно передачи ядерных технологий третьим странам. Однако в случае AUKUS речь идёт об АПЛ, которые сложно назвать мирным проектом, так как он может привести к дисбалансу сил в регионе. Поэтому в этом отношении можно говорить, что сделка США и Австралии противоречит духу договора. В связи с этим МАГАТЭ необходимо пристально следить за будущими манипуляциями с передачей ядерных технологий», — пояснил в беседе с RT ведущий эксперт Центра координации исследований РИСИ Сергей Ермаков.

К тому же, отметил он, нынешняя сделка, безусловно, станет прецедентом, так как многие страны заинтересованы в создании аналогичных проектов.

«Другое дело, что не у всех есть возможности политические, экономические и технические для этого. Ведь Австралия тоже вряд ли бы когда-нибудь сама проявила инициативу в плане обладания АПЛ. Но тут очень кстати оказались США», — сказал эксперт.

Объявление о заключении партнёрства AUKUS между США, Великобританией и Австралией

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С ним согласен и военный эксперт, старший научный сотрудник НИУ ВШЭ Василий Кашин. По его словам, интерес к созданию собственных атомных подлодок проявляют Бразилия, Канада, Япония и Южная Корея.

«На этот класс кораблей есть спрос. И важный момент, который нужно отметить, — отличие американских и британских атомных подводных лодок от машин других стран в плане использования категории топлива. В их реакторах используется уран с практически оружейным уровнем обогащения, то есть это ещё и распространение обогащённого урана в третьи руки», — указал Кашин.

Однако он также подтвердил, что не всем странам по плечу потянуть такие проекты, так как они сопряжены с огромными финансовыми расходами. Ведь потребуется, например, создание собственных баз для подготовки экипажей, а также формирование новых отраслей промышленности.

К тому же, как подчеркнул Сергей Ермаков, если нынешний американо-австралийский проект реализуется, то за ним могут прийти и большие аппетиты — от обладания атомными субмаринами к размещению на них более серьёзного вооружения, а от него и к разработке собственных ядерных боеголовок. Однако, как добавил Василий Кашин, Австралия сейчас нужна Соединённым Штатам, чтобы сдерживать Китай в регионе, поэтому они и выступили инициаторами предоставления Канберре атомных субмарин.

«При этом угроза со стороны австралийских атомных подлодок влияет не только на баланс сил обычных вооружений, но и на проблему, связанную со стратегической стабильностью», — резюмировал эксперт.