В МИД Франции призвали МАГАТЭ обсудить с Австралией условия AUKUS
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Он отметил, что в настоящее время контуры заключённого этими странами соглашения неизвестны.
«МАГАТЭ должны обсудить с Австралией параметры их соглашения, чтобы определить, как оно вписывается в глобальную архитектуру нераспространения», — цитирует его ТАСС.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.
Посол Китая в Соединённых Штатах Цинь Ган назвал такой шаг безответственным.
Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.