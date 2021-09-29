В МИД Франции призвали МАГАТЭ обсудить с Австралией условия AUKUS

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должно получить от Австралии ответы по условиям соглашения AUKUS с США и Великобританией касательно продажи атомных подлодок.

Он отметил, что в настоящее время контуры заключённого этими странами соглашения неизвестны.

«МАГАТЭ должны обсудить с Австралией параметры их соглашения, чтобы определить, как оно вписывается в глобальную архитектуру нераспространения», — цитирует его ТАСС.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе. В рамках альянса планируется создание атомных подводных лодок для австралийского ВМФ.

Посол Китая в Соединённых Штатах Цинь Ган назвал такой шаг безответственным.

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что союз AUKUS усилит напряжённость и подтолкнёт ряд государств к приобретению атомных подводных лодок.