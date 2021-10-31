Макрон рассказал об обсуждении AUKUS с Джонсоном

Французский лидер Эммануэль Макрон на пресс-конференции по итогам саммита G20 в Риме рассказал об обсуждении AUKUS с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

«Мы являемся союзниками в рамках Североатлантического договора. В этом смысле договор AUKUS не проявил поведение союзника… И я сказал об этом премьер-министру, я думаю, он это признал», — цитирует РИА Новости Макрона.

16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.

Глава МИД России Сергей Лавров назвал создание альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией размыванием многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).