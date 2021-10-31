Макрон рассказал об обсуждении AUKUS с Джонсоном
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«Мы являемся союзниками в рамках Североатлантического договора. В этом смысле договор AUKUS не проявил поведение союзника… И я сказал об этом премьер-министру, я думаю, он это признал», — цитирует РИА Новости Макрона.
16 сентября Великобритания, США и Австралия объявили о создании нового партнёрства AUKUS в сфере безопасности, сосредоточенного в Индо-Тихоокеанском регионе.
Глава МИД России Сергей Лавров назвал создание альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией размыванием многолетних универсальных форматов сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).